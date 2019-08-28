تجريم الزواج العرفي يطفو على الساحة من جديد.. النائبة آمنة نصير تنتظر دور الانعقاد الخامس لتقديم مشروع قانون.. وتشريعية البرلمان تتحفظ .. وبرلماني يطالب بعرضه على الأزهر

- آمنة نصير تطالب بتجريم الزواج العرفي حفاظا على المرأة

- تشريعية البرلمان ترد على مشروع قانون تجريم الزواج العرفي

- برلماني يطالب بعرض مقترح تجريم الزواج العرفي على الأزهر



أعلنت النائبة آمنة نصير عضو مجلس النواب، عن أنها ستتقدم خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، بمشروع قانون لتجريم الزواج العرفي، لما يمثله من أعباء وأضرار نفسية على الأسرة والفتيات.



وقالت النائبة، إن الزواج العرفي أخذ في الانتشار بشكل أكبر يومًا بعد الآخر، لذلك يجب أن يكون هناك تشريع يجرم هذا النوع من الزواج.



ولاقى المقترح تحفظًا من عضو لجنة الشئون الدستورية لما فيه من مخالفة للمواثيق الدولية على حد قوله، وصعوبة ضبط الجريمة، فيما طلب نائب آخر بعرض مشروع قانون تجريم الزواج العرفي على الأزهر أولًا.



في البداية، تحفظ النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، على مشروع قانون أعلنت النائبة آمنة نصير عن التقدم به خلال دور الانعقاد الخامس، لتجريم الزواج العرفي.



وقال "حنفي"، إن إصدار قانون لتجريم الزواج العرفي يعد مخالفة للمواثيق الدولة من جهة، و للشريعة من جهة اخرى، ومن الصعب وجود آليات يتم من خلالها تجريمه، مشيرًا إلى مادامت قد توافرت شروط الزواج من إشهار وشهود فليست هناك مشكلة في الزواج.



وأضاف أنه من الصعب ضبط الجريمة في حال إصدار قانون لتجريم الزواج العرفي وبالتالي هناك صعوبة في إصدار القانون.



فيما طالب النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بضرورة أخذ رأي الأزهر في مقترح النائبة آمنة نصير لتجريم الزواج العرفي.



وقال "فؤاد"، إن سبب طلبه أخذ رأي الأزهر يعود لكونه الجهة الدينية الرسمية المنوط بها تحديد مدى شرعية الزواج العرفي من عدمه، مؤكدا ضرورة الرجوع إليه قبل مناقشة مشروع القانون.