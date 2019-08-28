مستقبل وطن بالسويس ينظم زيارة للمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا

زار وفد من حزب مستقبل وطن بالسويس برئاسة المحاسب احمد خشانة، أمين الحزب ، مركز السويس الاستكشافى لعُلوم والتكنولوجيا، الاربعاء، للتعرف على أبرز الخدمات التي يقدمها المركز لأبناء المحافظة.



كانت في استقبال وفد الحزب مدير مركز السويس الاستكشافى والتي صاحبت الوفد المرافق لتفقد ما تم تنفيذه من أعمال التجهيز لقاعات ومعامل اللغات والكمبيوتر وأقسام نوادى العلوم والفنون ومتحف الأحياء المائية والحديقة النباتية ومكتبة الورقية والإلكترونية.



وقال المحاسب احمد خشانة ، امين الحزب ، في بيان، إن المركز يمتلك قاعات وأدوات ومكتبات تزيد من الفكر الإبداعي للتلاميذ وتوسع مداركهم وحسهم الفني والأدبي، أن يصقلوا القدرة الإبداعية لدى الطلاب والطالبات والعمل علي تشجيعهم لتنمية هذه القدرات والمهارات الموجودة لديهم .



وأكد امين الحزب أن الحزب جاهز لدعم المركز ليكون منارة تعليمية وثقافية لابناء السويس وفتح المركز للطلاب وأسرهم.



كما تابع الوفد المرافق عددا من الأفلام التسجيلية داخل القبة السماوية عن عجائب الدنيا السبع والأهرامات وكواكب المجموعة الشمسية.