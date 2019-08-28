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محافظات

محافظ الوادى الجديد يبحث آليات توثيق تاريخ الواحات وإعادة إحيائه

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:20 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بأعضاء لجنه التراث بالمحافظة ،لبحث اليات توثيق التاريخ الواحاتي وإعادة إحيائه مره أخري بشكل مميز ، وذلك بحضور الأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد وأعضاء اللجنة من المختصين والشخصيات العامة المؤثرة في المحافظة .

ووجه المحافظ بضرورة إعداد فيلم وثائقي تاريخي عن المحافظة يشرح الأحداث التاريخية خلال الحقب التاريخية المتعاقبة للواحات ، من خلال الرواه والمؤرخين المعروفين بكافة المراكز والقري ، بالإضافة إلي إعداد كتاب مدعم بالصور يوضح تاريخ الوادي الجديد في كافة المجالات التراثية والتاريخية والزراعية والتجارية والسياسية والتاريخية وغيرها من المجالات .

كما كلف الزملوط بتجهيز إحدي قاعات مكتبة مصر العامة لتكون قاعة تاريخية تضم كافة الأدوات والمقتنيات التاريخية والصور والشخصيات المؤثرة في كافة المجالات ، وذلك لتصبح مرجع تاريخي للأجيال القادمة يتعرفون من خلاله علي التاريخ الحقيقي لوطنهم الذي يعيشون علي أرضه.

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