محافظ الوادى الجديد يبحث آليات توثيق تاريخ الواحات وإعادة إحيائه

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بأعضاء لجنه التراث بالمحافظة ،لبحث اليات توثيق التاريخ الواحاتي وإعادة إحيائه مره أخري بشكل مميز ، وذلك بحضور الأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد وأعضاء اللجنة من المختصين والشخصيات العامة المؤثرة في المحافظة .



ووجه المحافظ بضرورة إعداد فيلم وثائقي تاريخي عن المحافظة يشرح الأحداث التاريخية خلال الحقب التاريخية المتعاقبة للواحات ، من خلال الرواه والمؤرخين المعروفين بكافة المراكز والقري ، بالإضافة إلي إعداد كتاب مدعم بالصور يوضح تاريخ الوادي الجديد في كافة المجالات التراثية والتاريخية والزراعية والتجارية والسياسية والتاريخية وغيرها من المجالات .



كما كلف الزملوط بتجهيز إحدي قاعات مكتبة مصر العامة لتكون قاعة تاريخية تضم كافة الأدوات والمقتنيات التاريخية والصور والشخصيات المؤثرة في كافة المجالات ، وذلك لتصبح مرجع تاريخي للأجيال القادمة يتعرفون من خلاله علي التاريخ الحقيقي لوطنهم الذي يعيشون علي أرضه.

