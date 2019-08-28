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سرقوا أطفالها الثلاثة.. أم دخلت أحد المتاجر لتتفاجأ بهذا الأمر.. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:39 م
خطف أطفال
خطف أطفال
شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم تقريرأ بعنوان سرقة غريبة من نوعها.

وعرض التقرير التقاط إحدى كاميرات المراقبة في أحد المتاجر بالولايات المتحدة الأمريكية عملية سرقة غريبة من نوعها.

ودخلت ثلاث نساء متجرا في ولاية نيوجيرسي مع أطفالهن، وتفرقن هناك، بينما سرقت الثالثة عربة أطفال، وخرجت من المتجر، إلا أنهن تركن طفلا من بين أطفالهن في المتجر.

وحينما عدن بعد حوالي 6 دقائق تمكنت الشرطة من تحديد هوية اثنتين منهن. ووفقا لصاحب المتجر، فإن لا مبالاة النساء بأطفالهن هي ما أزعجه أكثر من السرقة.

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