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تعليم

الوادى الجديد تعلن عن منح دراسية لطلاب الثانوية العامة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:40 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أنه تم توفير عدد إضافى من المنح الدراسية المجانية بالجامعات الخاصة بواقع 22 منحة جزئية و5 منح مجانية. 

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إنه تم توفير 2 منحة جزئية بكلية العلاج الطبيعى، و10 منح حزئية بكلية الهندسة و10 منح جزئية بكلية إدارة الأعمال، بجانب توفير1 منحة مجانية بكلية العلاج الطبيعى و2 منحة مجانية بكلية الهندسة و2 منحة مجانية بكلية إدارة الأعمال. 

واضاف ان يجب ان يشترط ان يتقدم للحصول على المنحة الطلاب الحاصلين على 90 % كحد ادنى شعبة علمى علوم و80 % كحد ادنى لكلية الهندسة ، و60 % كحد ادنى لكليات إدارة الأعمال ، وسوف يتم تلقى الطلبات غدا ً الخميس بمقار الإتصال السياسى بالمبنى الإدارى للديوان العام او إدارة المتابعة بمكتب المحافظ او المراكز التكنولوجية بالمدن.

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