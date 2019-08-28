الوادى الجديد تعلن عن منح دراسية لطلاب الثانوية العامة

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أنه تم توفير عدد إضافى من المنح الدراسية المجانية بالجامعات الخاصة بواقع 22 منحة جزئية و5 منح مجانية.





وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إنه تم توفير 2 منحة جزئية بكلية العلاج الطبيعى، و10 منح حزئية بكلية الهندسة و10 منح جزئية بكلية إدارة الأعمال، بجانب توفير1 منحة مجانية بكلية العلاج الطبيعى و2 منحة مجانية بكلية الهندسة و2 منحة مجانية بكلية إدارة الأعمال.



