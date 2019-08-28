الغايش: المشروعات الإنشائية إحدى القوى الدافعة للنمو فى مصر



قال حسام الغايش الخبير الاقتصادي، إن مصر شهدت العديد من الإنشاءات خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تعد أحدى القوى الدافعة للنمو فى مصر وفى القارة الأفريقية كلها.



وأضاف حسام الغايس في تصريحات لـ"صـدى البلد": أن مصر لديها مشروعان فى غاية الأهمية وهما مشروع مجمع التحرير للبتروكيماويات كأكبر مجمع للبتروكيماويات فى شمال أفريقيا وايضا مشروع محطة الضبعة النووية كأول محطة نووية فى مصر .





وكانت مصر تصدرت أفريقيا من حيث عدد وقيمة المشروعات الإنشائية خلال 2018، وفقا لتقرير ديلويت لاتجاهات الإنشاءات في أفريقيا (بي دي إف)، والذي يبحث في اتجاهات القطاع على مستوى القارة والمنطقة والدولة الواحدة.



وقال التقرير إن مصر شهدت في الإجمالي 46 مشروعا، تمثل 9.5% من إجمالي المشروعات في أفريقيا خلال العام، بقيمة إجمالية 79.2 مليار دولار (17% من إجمالي قيمة المشروعات في القارة).



