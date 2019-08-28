ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الغايش: المشروعات الإنشائية إحدى القوى الدافعة للنمو فى مصر

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:18 م
مصر تصدرت أفريقيا
مصر تصدرت أفريقيا من حيث عدد وقيمة المشروعات الإنشائية
آية الجارحي

قال حسام الغايش الخبير الاقتصادي، إن مصر شهدت العديد من الإنشاءات خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تعد أحدى القوى الدافعة للنمو فى مصر وفى القارة الأفريقية كلها.

وأضاف حسام الغايس في تصريحات لـ"صـدى البلد": أن مصر لديها مشروعان فى غاية الأهمية وهما مشروع مجمع التحرير للبتروكيماويات كأكبر مجمع للبتروكيماويات فى شمال أفريقيا وايضا مشروع محطة الضبعة النووية كأول محطة نووية فى مصر .


وكانت مصر تصدرت أفريقيا من حيث عدد وقيمة المشروعات الإنشائية خلال 2018، وفقا لتقرير ديلويت لاتجاهات الإنشاءات في أفريقيا (بي دي إف)، والذي يبحث في اتجاهات القطاع على مستوى القارة والمنطقة والدولة الواحدة.

وقال التقرير إن مصر شهدت في الإجمالي 46 مشروعا، تمثل 9.5% من إجمالي المشروعات في أفريقيا خلال العام، بقيمة إجمالية 79.2 مليار دولار (17% من إجمالي قيمة المشروعات في القارة).

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنك الدولي يشيد بإصلاحات الحكومة خلال عرضه لتقرير الأداء الاقتصادي: معدلات النمو ارتفعت.. ومصر قطعت شوطا في التنمية

رئيس الوزراء: مصر تتصدر دول القارة الأفريقية في تقرير ديلويت للمشروعات الإنشائية

مدبولي يشيد بالنتائج الإيجابية لمشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة الدول السبع

ترشيحاتنا

قصير أوي.. فستان منى ممدوح يضع كاظم الساهر في مأزق.. والجمهور: يا بختك

بـ هوت شورت على المرجيحة.. شاهد إطلالة مثيرة لـ نرمين الفقى

فاتورة التليفون الأرضى .. استعلم عن قيمة استهلاكك بتلك الطريقة

فى عيد ميلادها .. إيمان العاصى تكشف سر خلعها الحجاب

اخبار الرياضة.. هذا مدرب الأهلي الجديد.. بديل عامر حسين.. رسالة فرج عامر لاتحاد الكرة

رزان المغربى بإطلالة غير موفقة .. والجمهور: مكياج عروسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكب كيك بالزبدة .. 5 وصفات شهية.. صور

رزان المغربى بإطلالة غير موفقة .. والجمهور: مكياج عروسة

قصير أوي.. فستان منى ممدوح يضع كاظم الساهر في مأزق.. والجمهور: يا بختك