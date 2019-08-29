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سناب شات تطلق تحديثا جديدا لدعم صناع المحتوى

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:00 ص
سناب شات
سناب شات
شيماء عبد المنعم
أعلنت الشركة المالكة لموقع الصور سناب شات "Snapchat"، إطلاق تحديث جديد على تطبيق (Lens Studio) المتاح لمستخدمي سناب شات على أجهزة الحاسوب، لإنشاء محتوى وعدسات باستخدام تقنية الواقع المعزز AR.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "usa today" الأمريكية، ستمكن الأداة الجديدة صناع المحتوى من إنشاء وتصميم فلاتر تتمكن المستخدمين تغيير لون الشعر وتجربة الماكياج المنسق في الواقع المعز، إضافة إلى عدة مزايا تضمت 6 قوالب و14 معلمًا سياحيًا حول العالم، كما أصبح بإمكان المستخدمين مع التحديث مشاركة تصاميم الواقع المعزز بطريقة سهلة.

وكجزء من الإصدار التجريبي، تضيف شركة "Snap" معالم سياحية جديدة "Landmarkers"، وهي عدسات محددة تغير بعض الوجهات الأكثر شهرة في العالم، إنها تحول مواقع مثل برج إيفل ومبنى فلاتيرون في مدينة نيويورك إلى شخصيات رسوم متحركة غريب الأطوار.

وفيما يلي قائمة بالمعالم السياحية "Landmarkers" الجديدة:

1. قوس النصر – فرنسا.
2. الساعة الفلكية - التشيك.
3. بوابة براندنبورج – ألمانيا.
4. معبد تشيتشن إيتزا – المكسيك.
5. برج غلطة – تركيا.
6. بوابة الهند – الهند.
7. برج بيزا المائل – إيطاليا.
8. متحف التاريخ الطبيعي – لندن.
9. دار البلدية الجديد – ميونخ.
10. القصر الفريد – مدائن صالح، المملكة العربية السعودية.
11.تمثال أبو الهول بالجيزة – مصر.
12.تمثال الحرية – الولايات المتحدة الأمريكية.
13.تاج محل – الهند.
14.جسر البرج – لندن.

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