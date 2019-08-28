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رياضة

7 صفقات أبرمها المقاولون العرب.. تعرف عليها

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:36 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
نجح مسئولو نادي المقاولون العرب في إبرام 7 صفقات في إطار التدعيمات للفريق بفترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك وفقا لخطة وطلب عماد النحاس، المدير الفني للفريق، بإجراء هذه الصفقات.

ويتواجد الفريق بكرواتيا حاليا في معسكر تدريبي لمدة 7 أيام، في إطار استعداداتهم لخوض منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.

ويكشف "صدى البلد" أسماء هؤلاء اللاعبين الذي تم التعاقد معهم:
محمد سالم - لاعب الزمالك السابق
محمد عصام
عبد الرحمن فاروق - لاعب سموحة السابق
عبد الله ياسين - لاعب باريس سان جيرمان
إبراهيم عادل - مدافع فريق سموحة السابق
شكري نجيب - لمدة موسم على سبيل الإعارة
محمود سيد - لاعب فريق سموحة السابق

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