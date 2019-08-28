7 صفقات أبرمها المقاولون العرب.. تعرف عليها

نجح مسئولو نادي المقاولون العرب في إبرام 7 صفقات في إطار التدعيمات للفريق بفترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك وفقا لخطة وطلب عماد النحاس، المدير الفني للفريق، بإجراء هذه الصفقات.



ويتواجد الفريق بكرواتيا حاليا في معسكر تدريبي لمدة 7 أيام، في إطار استعداداتهم لخوض منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.



ويكشف "صدى البلد" أسماء هؤلاء اللاعبين الذي تم التعاقد معهم:

محمد سالم - لاعب الزمالك السابق

محمد عصام

عبد الرحمن فاروق - لاعب سموحة السابق

عبد الله ياسين - لاعب باريس سان جيرمان

إبراهيم عادل - مدافع فريق سموحة السابق

شكري نجيب - لمدة موسم على سبيل الإعارة

محمود سيد - لاعب فريق سموحة السابق

