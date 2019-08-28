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رياضة

الزمالك ضد مصر المقاصة .. تعرف على توقعات قراء صدى البلد للنتيجة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:50 م
الزمالك
الزمالك
توقع قراء موقع صدى البلد الإخباري ، نتيجة مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة التي ستقام اليوم الاربعاء ، باستاد الجيش ببرج العرب في إطار دور الثمانية من كأس مصر.

وتوقع 51% من قراء صدى البلد، فوز فريق مصر المقاصة في مباراته ضد الزمالك، بينما توقع 49% فوز الزمالك على حساب الفريق الفيومي.

وتأهل الزمالك إلى دور ربع نهائي كأس مصر عقب تغلبه على الإنتاج الحربي بنتيجة 2-0، بينما تأهل فريق مصر للمقاصة إلى الدور ذاته بعدما حقق الفوز على وادي دجلة بثنائية مقابل هدف.

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