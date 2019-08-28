تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله.. نصر الله يهدد بضربات مفاجئة لـ تل ابيب.. جيش الاحتلال يعلن التأهب والاستنفار.. وينتظر إطلاق نار أو صواريخ لإشعال الحرب

حزب الله يهدد تل ابيب برد مدروس وضربات مفاجئة

الاحتلال ينتظر إطلاق نار على الحدود أو إطلاق صواريخ من حزب الله

الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى على طول الحدود السورية اللبنانية

حزب الله يواجه أزمة اقتصادية بسبب تقليص المساعدات الإيرانية





التحليلات العسكرية الإسرائيلية التي تطرحها وسائل الإعلام الإسرائيلية حاليا لا يشغلها سوى الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال على الضاحية الجنوبية في بيروت، فجر الأحد الماضي، والأهداف التي حققها هذا الهجوم، من جهة، وبالرد المحتمل من جانب حزب الله، من جهة أخرى.





وتدعي غالبية التحليلات الإسرائيلية أنه لا يوجد ضمانات كافية تمنع فقدان السيطرة على تطورات الأوضاع، والتدهور نحو الحرب حتى لو كان رد حزب الله مدروسًا ومحسوبا وتنطوي كافة التحليلات على التهويل من رد إسرائيلي عنيف يجعل لبنان كلها تدفع الثمن، حال وقوع إصابات إسرائيلية.





في هذه الأثناء، لا يزال الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى على طول الحدود السورية اللبنانية، تحسبًا من أي رد مُحتمل.





يشار في هذا السياق، إلى أنه بعد يوم واحد من فرض الجيش الإسرائيلي قيودا على حركة المركبات على مقربة من الحدود مع لبنان، تم، اليوم، إغلاق المجال الجوي من مسافة 6 كيلومترات من الحدود مع لبنان. كما طلب من طائرات رش المبيدات في المنطقة الحصول على تصريح قبل الإقلاع.





في المقابل، يقول حزب الله إن الرد سيكون مدروسا، وإن "الضربة ستكون مفاجئة"، وإن الأجواء ليست أجواء حرب، وإنما رد على اعتداء ونقلت مصادر، وصفت بأنها مقربة من قيادة حزب الله، تقديرات بأن الرد قد يتركز في شل قدرة إسرائيل على الاستطلاع بواسطة الطائرات المسيرة.





وكتب المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن الهجوم على الضاحية، فجر الأحد، استهدف مركبا مركزيا في مشروع الصواريخ الخاص بحزب الله، مما ادى لتضرر ماكينة تزن نحو 8 أطنان وهي ضرورية لإنتاج مواد تحسن أداء محركات الصواريخ، وبالتالي رفع مستوى دقتها.





وأضاف أن هذه الماكينة استهدفت قبل وقت قصير من تنفيذ قرار حزب الله نقلها إلى مكان حصين من الضربات الخارجية.

وأوضح عاموس هرئيل، أن رد حزب الله قد يشتمل على إطلاق نار باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية أو السوريا، وربما إطلاق صواريخ باتجاه العمق الإسرائيلي.



وأضاف أنه من الصعب معرفة ما إذا كان بإمكانه السيطرة على النتائج بشكل تام.. كما لم يستبعد إمكانية أن يبادر "فيلق القدس" التابع لحرس الثورة الإيراني، بقيادة الجنرال قاسم سليماني، إلى الرد أيضًا.

وأشار إلى أن إسرائيل استهدفت في السنوات الأخيرة، بمئات الغارات الجوية، قوافل أسلحة بعثت بها إيران إلى حزب الله عن طريق سوريا وتضررت بالنتيجة إرساليات صواريخ دقيقة، وأجهزة لرفع مستوى الدقة التي كان يفترض أن يتم تركيبها على الصواريخ الموجودة بحوزة حزب الله.

وتابع أن الوسائل القتالية المنقولة كان بضمنها وسائل ثقيلة وبارزة، يرجح أن حزب الله اعتقد أن إسرائيل سوف تتمكن من معاينتها بسهوله، ولذلك سعى إلى طريق بديلة.

من جهته كتب مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت" للشؤون الأمنية والعسكرية، يوسي يهوشوع، اليوم، أن "من هاجم بيروت قد نجح في مهمته"، معتبرا أن المهمة كانت "عرقلة الإنتاج الصناعي لمشروع رفع دقة الصواريخ البعيدة المدى لحزب الله في لبنان".

وتابع أن ذلك لا يعني عدم وجود كمية صغيرة من الصواريخ الدقيقة لدى حزب الله، والتي يصل قطر دائرة التدمير التي يوقعها إلى نحو 100 متر، وفقما أكد ذلك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت.

وأضاف يوسي يهوشوع، أن الهجوم، في هذه المرحلة على الأقل، يعني وقف خطة حزب الله إقامة خط إنتاج لهذه الصواريخ الدقيقة بدلا من نقلها من إيران عن طريق سوريا، والمغامرة بتعريضها للهجمات الإسرائيلية كما اعتبر أن "من نفذ الهجوم حقق إنجازا مثيرا، وتمكن من عرقلة الطموحات الإيرانية في لبنان".



وأشار يوسي يهوشوع، إلى أن وجود صواريخ دقيقة لدى حزب الله لا يعني أن لديه القدرة على توجيه الصواريخ بدقة، حيث إن ذلك يتطلب معلومات استخبارية واتصالات وبنى تحتية وتفعيل منظومة تحكم ورقابة وغيرها.