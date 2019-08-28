البورصة تربح 9.8 مليار جنيه بختام تعاملات الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.





وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 9.8 مليار جنيه مسجلا مستوى 762,9 مليار جنيه.. ارتفع مؤشر إيجى إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 2.1%.





وزاد مؤشر إيجى إكس 70 الذي يضم 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 1.2%.. وصعد مؤشر إيجي إكس 100 الذي يتضمن أسهم الشركات القيادية والمتوسطة المقيدة بالبورصة بنسبة 1.4%.



