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اقتصاد

البورصة تربح 9.8 مليار جنيه بختام تعاملات الأربعاء

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:13 م
ارتفاع مؤشرات البورصة
ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية
محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة. 

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 9.8 مليار جنيه مسجلا مستوى 762,9 مليار جنيه.. ارتفع مؤشر إيجى إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 2.1%.

وزاد مؤشر إيجى إكس 70 الذي يضم 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 1.2%.. وصعد مؤشر إيجي إكس 100 الذي يتضمن أسهم الشركات القيادية والمتوسطة المقيدة بالبورصة بنسبة 1.4%.

بلغ حجم التداول على الأسهم 181.1 مليون ورقة مالية خلال تعاملات اليوم بقيمة 995,8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23,291 ألف عملية.

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