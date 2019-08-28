ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معسكر جديد لـ رجال يد الأهلي بالإسكندرية

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:17 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
غادر الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء إلى الإسكندرية، لخوض معسكر إعداد قصير على هامش الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين، حيث يلتقي الأوليمبي يوم الخميس ثم سموحة يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن فريق كرة اليد «رجال» بالأهلي كان قد خاض معسكرا مماثلا الأسبوع الماضي، وخاض خلاله مباراتين وديتين فاز فيهما على فريقي أصحاب الجياد والأوليمبي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فريق رجال اليد بـ النادي الأهلي يدخل معسكرا قصيرا في الإسكندرية

فريق رجال اليد بـ النادي الأهلي يواجه أصحاب الجياد وديا

فريق الأهلي لكرة اليد يفوز وديا على أصحاب الجياد 27 - 14

رجال اليد بالأهلي يواجه الأولمبي وديًا اليوم

فى مباراة ودية .. رجال يد الأهلي يفوز على الأوليمبي

ترشيحاتنا

توقفى عنها فورا.. 6 عادات تدمر جهازك الهضمي

رضا عبدالعال لـ جهاد جريشة: رجعت فى كلامك ليه .. فيديو

بسبب احتراق طائرة .. رعب في مطار بكين الدولي

اجتماع هام لاتحاد الكرة الجديد اليوم.. تعرف على التفاصيل

انت جبان والناس سفلتوك.. شريف مدكور يرد على متابع له دعا عليه بانتشار السرطان

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها وتسجل أعلى مستوى لها في تاريخ مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكب كيك بالزبدة .. 5 وصفات شهية.. صور

رزان المغربى بإطلالة غير موفقة .. والجمهور: مكياج عروسة

قصير أوي.. فستان منى ممدوح يضع كاظم الساهر في مأزق.. والجمهور: يا بختك