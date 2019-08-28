معسكر جديد لـ رجال يد الأهلي بالإسكندرية

غادر الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء إلى الإسكندرية، لخوض معسكر إعداد قصير على هامش الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد.



ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين، حيث يلتقي الأوليمبي يوم الخميس ثم سموحة يوم الجمعة المقبل.



يذكر أن فريق كرة اليد «رجال» بالأهلي كان قد خاض معسكرا مماثلا الأسبوع الماضي، وخاض خلاله مباراتين وديتين فاز فيهما على فريقي أصحاب الجياد والأوليمبي.



