اخبار الرياضة.. هذا مدرب الأهلي الجديد.. بديل عامر حسين.. رسالة فرج عامر لاتحاد الكرة

الاهلي

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم اليوم الاربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :





الاتفاق تم.. هذا هو مدرب النادي الأهلي الجديد

مجلس إدارة النادي الاهلي بقيادة محمود الخطيب قاب قوسين او ادنى من الاعلان عن المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول وذلك عقب عدد من الاجتماعات.. لمتابعة التفاصيل اضغط هنا.

رضا عبدالعال لـ جهاد جريشة: رجعت فى كلامك ليه .. فيديو

شن رضا عبدالعال نجم منتخب مصر ونادى الزمالك والأهلى السابق هجوما عنيفا على الحكم الدولى جهاد جريشة بسبب اعتذاره لجماهير الأهلى عن عدم إحتسابه.. لمتابعة التفاصيل اضغط هنا.

مدرب المنتخب ليس معضلة .. رسالة قوية من فرج عامر لـ اتحاد الكرة

وجه محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، رسالة خاصة الي مسئولو اتحاد الكرة والمجلس المؤقت برئاسة عمرو الجنايني وذلك بشأن المدير الفني الجديد للمنتخب الأول لكرة القدم... لمتابعة التفاصيل اضغط هنا.

تعرف على بديل عامر حسين في لجنة المسابقات باتحاد الكرة

لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا مساء اليوم الأربعاء برئاسة عمرو الجنايني وذلك لمناقشة عدد من الملفات الملحة التي يتطلب ضرورة الانتهاء منها.. لمتابعة التفاصيل اضغط هنا.

صدمة جديدة لـ محمد النني بسبب فشل انتقاله إلى بشكتاش