علاج طفل على نفقة الدولة ومعاش لسيدة .. محافظ السويس يعقد لقاء بالجماهير

التقي اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، 12 مواطنا في اللقاء الجماهيري لمحافظ السويس، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس لبحث الطلبات المقدمة منهم.



في بداية اللقاء طلب المحافظ من مدير عام الصحة بالكشف الطبي والعلاج لأحد الأطفال على نفقة الدولة، وكلف مدير مديرية القوى العاملة بتوفير فرصة عمل لوالده ، كذلك إجراء عملية جراحية لمواطن وصرف العلاج اللازم لمواطن آخر علي نفقة الدولة.



وكلف المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي بعمل معاش لمواطنة وتوفير فرصة عمل لها باحدي الجمعيات الخيرية.



وقرر المحافظ الالتزام بتنفيذ نشرة النقل لمديرة مدرسة اعدادي ، كذلك الموافقة علي نقل تلميذة من مدرسة الي اخري مراعاة لظروفها الخاصة.



وقررالمحافظ تحويل طلب مواطن لإدارة الاملاك لبحث طلب تعويضه عن قطعة ارض ملك له تم الاستعانة بها لصالح المنفعة العامة، كذلك تحويل طلب مواطن اخر لحي السويس لعمل تصالح في مخالفة بناء واعطاء رخصة تركيب مصعد كهربائي لظروفه المرضية .



وقرر المحافظ تحويل طلب احدي الجمعيات التعاونية في مجال النقل الي ادارة المرور لبحث طلبهم والرد عليهم.



جاء ذلك في لقاء محافظ السويس الجماهيري بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة والذي استقبل فيه عدد 12 مواطنًا للاستماع إلى شكاوى وطلباتهم في عدة مجالات، وذلك بحضور كل من سحر فهمي مدير ادارة خدمة المواطنين والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ومرفت فهمي مدير مديرية التضامن الاجتماعي وحاتم جاد الرب مدير مديرية القوى العاملة وسلمي الشاعر مدير مديرية التربية والتعليم والمهندس عبد الصمد احمد مدير عام الإسكان، والمهندسة مديحة احمد صديق ممثلا للمحاجر والسيد عبد الحميد ممثل لإدارة الإعلام وهند حسن مدير جهاز تشغيل الشباب وصباح محمد مدير ادارة التسكين ومديري الإدارات الهندسية بالأحياء.