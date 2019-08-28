اشتعال حرب العملات بين أمريكا والصين.. ترامب يستعد لسحق اليوان.. الصادرات الصينية إلى أوروبا طوق نجاة لـ بكين .. وبنك الشعب يستبدل جزءا من الاحتياطيات النقدية باليورو

*اشتعال حرب العملات في العالم

*الصادرات الصينية إلى أوروبا تنقذ اليوان

*ترامب يحاول هزيمة العملة الصينية ضمن حربه التجارية مع بكين





ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، في تقرير مطول لها أن الوقت قد حان لأن يعترف الجميع بأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لن تحدث في أي وقت قريب. وبشكل خاص، مع احتفال الصين بالذكرى السبعين لإعلان الجمهورية الشعبية في الأول من أكتوبر، فلن يقدم الجانب الصيني لمدة شهر على الأقل على أي شيء. وفي الوقت نفسه، فرضت الولايات المتحدة التعريفات الجمركية على كل شيء تقريبا. وحتى العناصر القليلة المتبقية من المقرر أن تخضع للضريبة ابتداءا من 15 ديسمبر.



وأشارت المجلة الأمريكية إلى أنه مع دخول الحرب التجارية مرحلة من الركود، فإن الحرب الحقيقية تتجه إلى أسواق العملات إذ يرتبط اليوان الصيني ارتباطا وثيقا بالدولار الأمريكي. وفي الواقع، انخفض اليوان لأكثر من 5% من قيمته منذ انهيار المفاوضات التجارية في نهاية إبريل الماضي، مؤكدة أن هذه ليست الكارثة الحقيقية.



وأوضحت "فورين بوليسي" أنه على مدار 10 سنوات، من عام 2006 إلى عام 2016، عملت الصين جاهدة لتعزيز اليوان كجزء من حملتها الناجحة لإدراج عملتها إلى جانب الدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني في عملات صندوق النقد الدولي المعترف بها. واستمرت الصين في الحفاظ على ربط عملتها بالدولار حتى مع ارتفاع قيمة العملة الأمريكية خلال العقد الماضي، مما جعل صادراتها أغلى في بقية العالم.



وطوال الحرب التجارية، تمكنت الصين، حتى الآن، من تعويض انخفاض صادراتها إلى الولايات المتحدة عن طريق تحويل التجارة إلى أوروبا مما ساعد بنك الشعب الصيني على الحفاظ على استقرار الوضع لاحتياطي العملة الرسمية على الرغم من التدفق السريع للدولار الأمريكي. وعلى مدار الـ 12 شهرا الماضية، باع البنك حوالي 80 مليار دولار من احتياطياته من الدولار الأمريكي في محاولة ناجحة لإبطاء الانخفاض الحاد لليوان، وفقا لبيانات الحيازات الأجنبية الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية. ومن المفترض أن يتم استبدال هذه الاحتياطيات باليورو، مما يبقي مستويات الاحتياطي الإجمالية ثابتة.



وأضافت المجلة أن المشكلة الحقيقية بالنسبة للصين، هي أنها تقيس عملتها والتزاماتها الدولية وحتى إقراض بنوك التنمية التابعة لمبادرة الحزام والطريق بالدولار. ولم تتمكن من كسر هذا الرابط، على الرغم من عقدين من المحاولات. والآن، أصبحت الحرب التجارية تزيد من صعوبة حصول الصين على الدولارات التي تحتاجها، وتقوم البلاد بزيادة الصادرات إلى أوروبا لتعويض هذا النقص. وهذه الأزمة قد تعيق الصين عن احتفالاتها باليوم الوطني في الأول من أكتوبر.



وذكرت أن معارضي ترامب الحقيقيين، في حربه التجارية على الصين، ليسوا في بكين بل في واشنطن. على سبيل المثال يقول مكتب الموازنة في الكونجرس غير الحزبي، المعارض تماما للإدارة الأمريكية، أن الحرب التجارية ستكلف الأسرة الأمريكية المتوسطة 580 دولارا بحلول عام 2020. كما أن مكتب الميزانية يعتقد أن معظم الأضرار المحتملة الناجمة عن الحرب التجارية ستأتي من الشركات الأمريكية التي تمتنع عن الاستثمار في الولايات المتحدة بسبب عدم اليقين بشأن الحرب التجارية.



يتوقع مكتب ميزانية الكونجرس انخفاض الصادرات (حوالي 40 مليار دولار) لتعويضه انخفاض أكبر في الواردات (80 مليار دولار)، مما يؤدي إلى تحسن عام في الميزان التجاري للولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، يجب أن تتسبب التعريفات المضافة في ارتفاع عائدات الضرائب، مما يساعد على تعويض العجز الفيدرالي المتزايد.



أثار النقاد الآخرون خارج الكونجرس شبح التضخم الناجم عن التعريفة الجمركية. ومع ذلك، ناضل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي باستمرار من أجل رفع معدل التضخم إلى 2 في المائة. كما تقف أيضا وسائل الإعلام الأمريكية ضد حرب ترامب التجارية مع كل خطوة في سوق الأسهم. عندما تنخفض الأسهم، يكون ذلك "بسبب مخاوف الحرب التجارية". وعندما تصعد الأسهم، يكون ذلك بسبب "تفاؤل الحرب التجارية".



وأفادت "فورين بوليسي" بأنه الصين يمكنها تخطي التعريفات الأمريكية، وجهود الشركات المصنعة لتحويل الإنتاج إلى بلدان أخرى، وحتى الركود الاقتصادي العام؛ مؤكدة أن ما لا تستطيع بكين تجاوزه أن تظل قادرة على المنافسة على الساحة العالمية؛ وبمعنى أخر "انهيار العملة".



فقد وصفت إدارة ترامب الصين بأنها مناور للعملة لتخفيض قيمة عملتها لتحفيز الصادرات، ولكن في الواقع فإن بنك الشعب الصيني مهتم أكثر بالتلاعب بعملتها أكثر من تقليص القدرة التنافسية للولايات المتحدة مع ضعف اليوان. وبما أن الصين تبيع صادراتها، بشكل متزايد، كلما انخفضت قيمة اليورو، فإن عملتها ستصبح أضعف.



ويشهد قطاع الشركات في الصين بالفعل أزمة نقدية خطيرة، حيث لا تستطيع الشركات سداد فواتيرها لأنهم لا يستطيعون الحصول على دائنيهم (بما في ذلك الكيانات الحكومية والشركات المملوكة للدولة) للدفع في الوقت المحدد. ويمكن للصين أن تنقذ اقتصادها من هذه الأزمة النقدية عن طريق تخفيض عملتها عن الدولار، لكن ذلك قد يؤدي إلى خسارة هائلة أمام أمريكا. ومع ذلك، إذا حافظت الصين على ارتباطها المتدهور بالدولار، فستتمكن من تجاوز احتياطياتها من العملات البالغة 3 تريليونات دولار بسرعة أكبر بكثير مما يدركه أي شخص.



باستثناء أزمة الثقة بالنفس من جانب إدارة ترامب، فإن اللعبة النهائية للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يجب أن تشمل ضعف اليوان، والصين مستقرة ولكن منخفضة النمو، وتدفق الاستثمارات الأمريكية على الصناعات الصينية حاليا مثل المالية والاتصالات السلكية واللاسلكية. السيناريو البديل الوحيدة هي أن الصين تسمح بفك الارتباط غير المنضبط لآلية التصدير التي تركز على الدولار.



واختتمت المجلة تقريرها بالقول بأن ترامب يتعرض لضغوط كبيرة كي يزداد بريقا، بما في ذلك الضغط من داخل حزبه الجمهوري. إذا استمر الوضع حتى عيد الميلاد، فمن المحتمل أن يدعي فوزا كبيرا للشركات الأمريكية في العام الجديد.مؤكدة أن الصين ستظل ثابتة حتى الأول من أكتوبر، ولكن بعد ذلك، من المتوقع أن يحدث أي شيء.