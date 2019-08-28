تشديد الرقابة على الوجبات الغذائية بمستشفيات سيناء

كلف الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، بتشديد الرقابة على الوجبات الغذائية المقدمة الى المرضى بمستشفيات المحافظة، كذلك وجبات اطباء الطاقم الطبي للبروتوكول بالمستشفيات.



وأوضح الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، انه تم تكليف فريق مراقبة الاغذية بالعريش للتفتيش وسحب عينات من الوجبات الغذائية المقدمة الي المرضى بمستشفي العريش العام، موجها بأهمية الرقابة على مطابخ المستشفيات العامة والمركزية علي مستوي المحافظة لضمان تقديم أعلى مستوى من الجودة المقدمة للمرضى وأطباء بروتوكول التعاون للجامعات.



وأضاف فتحي عثمان، مدير مكتب التثقيف والإعلام ، أنه يتم سحب عينات من الوجبات الغذائية المنصرفة للمرضى والعاملين بالمستشفيات للفحص بشكل دوري مع التأكد من مطابقتها للمعايير الفنية.



ولفت الي ان تعليمات مدير مديرية الصحة باتخاذ الاجراءات القانونية الفورية في حالة وجود اي اشتباه في وجود غش او فساد مادة غذائية مخالفة صحيا لضمان ضبط الجودة المقدمة داخل المستشفيات.