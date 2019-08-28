ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشديد الرقابة على الوجبات الغذائية بمستشفيات سيناء

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 04:44 م
صدى البلد
احمد صالح
كلف الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، بتشديد الرقابة على الوجبات الغذائية المقدمة الى المرضى بمستشفيات المحافظة، كذلك وجبات اطباء الطاقم الطبي للبروتوكول بالمستشفيات.

وأوضح الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، انه تم تكليف فريق مراقبة الاغذية بالعريش للتفتيش وسحب عينات من الوجبات الغذائية المقدمة الي المرضى بمستشفي العريش العام، موجها بأهمية الرقابة على مطابخ المستشفيات العامة والمركزية علي مستوي المحافظة لضمان تقديم أعلى مستوى من الجودة المقدمة للمرضى وأطباء بروتوكول التعاون للجامعات.

وأضاف فتحي عثمان، مدير مكتب التثقيف والإعلام ، أنه يتم سحب عينات من الوجبات الغذائية المنصرفة للمرضى والعاملين بالمستشفيات للفحص بشكل دوري مع التأكد من مطابقتها للمعايير الفنية.

ولفت الي ان تعليمات مدير مديرية الصحة باتخاذ الاجراءات القانونية الفورية في حالة وجود اي اشتباه في وجود غش او فساد مادة غذائية مخالفة صحيا لضمان ضبط الجودة المقدمة داخل المستشفيات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمستشفيات المنوفية.. تدشين منظومة ميكنة دخول وخروج المرضى

تأهيل الأطباء الجدد للعمل بالوحدات الصحية والمستشفيات بمراكز شمال سيناء

استعداداً لعيد الأضحى.. وكيل صحة المنوفية يجتمع بمديري المستشفيات

الكشف الطبي على أكثر من 2 مليون مواطن بمستشفيات الشرقية

اجتماع بصحة الشرقية استعدادا لبداية العام الدراسي

ترشيحاتنا

بعد تصدر مصطفى فهمي جوجل .. تعرف على فارق العمر بينه وبين شقيقه حسين

قرار جمهوري بالتمديد لـ ياسر عبد الله سفيرا فوق العادة لدى واشنطن

مدرب الزمالك يهدد اشرف بن شرقي قبل مواجهة المقاصة

صفعة كبري على وجه أردوغان.. قطر تسحب 20 مليار دولار من تركيا.. لماذا أدارت الدوحة ظهرها لأنقرة؟

تضم مركز رعاية للأطفال.. حريق هائل يدمر سطح وبرج كنيسة طريق الإنجيل العظيم.. فيديو

محمد يوسف يوجه صدمة قوية إلى نجم الأهلي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رسالة غزل .. شاهد جمال وأناقة المذيعة اللبنانية كريستيان

فساتين قصيرة وقوام مثالي .. شاهد إطلالات مثيرة لـ إيمان العاصي في عيد ميلادها الـ 34

طريقة عمل الكب كيك بالزبدة .. 5 وصفات شهية.. صور