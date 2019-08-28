3 ميزات سرية لا تعرفها فى واتساب.. تعرف عليها

أصبح تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتساب لا غنى عنه فى حياة أى شخص يمتلك هاتف ذكي، حيث تخطى عدد مستخدميه مليار ونصف.



ولكن يجهل الكثيرون العديد من المميزات السرية عن واتساب والتى تضيف للتطبيق تجربة إستخدام لا مثيل لها، وفيما يلى نستعرض أبرز الميزات السرية عن التطبيق.



1- العثور على أصدقائك المقربين

بكل بساطة يمكنك معرفة من هو أقرب الأصدقاء لك، والأكثر تحدثًا معه عبر الرسائل، كل ما عليك فعله الذهاب إلى إعدادات التطبيق، ومن ثم خيار Data and storage usage، ليظهر لك أكثر الشخاص الذين تحادثهم، وحتى المجموعات.



2- إنشاء اختصارات لمحداثاتك المفضلة

اذا كنت تواظب على محادثة أحد أصدقائك يومياَ، ولاتريد أن تدخل للتطبيق وتبحث عنه لتراسله، كل ما عليك فعله ان تقف على إسمه وتختار Add chat shortcut، وبصبح على الصفحة الرئيسية لهاتفك.



3- حفظ الرسائل الهامة

بكل بساطة الضغط على الرسالة التى تريد حفظها، واختبار علامة النجمة، وبالتالى تصبح تلك الرسائل فى كل مجحادثة عن طريق الضغط على خيار starred messages.