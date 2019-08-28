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ثقافة

الآثار: افتتاح متحف طنطا السبت المقبل بعد انتهاء ترميمه وتطويره

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 04:43 م
متحف طنطا
متحف طنطا
علاء المنياوي
أعلنت وزارة الآثار افتتاح متحف طنطا الاثري بمحافظة الغربية للزيارة السبت المقبل، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وتطويره.

وكشفت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف، إن "متحف طنطا هو أحد متاحف مصر المحلية المهمة، ويمثل أهمية كبرى لأهالي الغربية ولمصر بشكل عام".

وقالت "الهام"، أن أهم ما يميز المتحف فاترينة عرض خاصة يقدمها المتحف لزائريه، لعرض مجموعة من القطع الأثرية التي تعبر وتنقل فكرة التواصل الحضاري والثقافي للمجتمع المصري، وموضوعها الموالد وأولياء الله الصالحين.

وتابعت: "سيعرض بداخلها تمثال للمهندس أيمحوتب، وأيقونة للسيده العذراء، وتمثال للمعبود أوزوريس،وسيكون بها مادة علمية وشرح عن تاريخ الموالد والاحتفال بأولياء الله الصالحين، ومنها الموالد في العصر المصري القديم مثل عيد الأوبت ومولد سيدي أبو الحجاج الأقصري، ومولد شيخ العرب السيد بمدينه طنطا، وأيضًا مولد السيدة العذراء والسيد البدوي".

يذكر أن وزارة الآثار أعلنت أن أعمال التطوير الإنشائي وإعادة العرض المتحفي لمتحف طنطا القومي بمحافظة الغربية انتهت وسيتم افتتاحه ضمن خطة الوزارة لتطوير وافتتاح المتاحف المغلقة في المحافظات المختلفة.

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