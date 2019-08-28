مليون مشاهدة .. أصالة تتصدر تريند يوتيوب بأغنية جابوا سيرته

حققت أغنية المطربة أصالة الجديدة "جابوا سيرته " مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب لتتصدر التريند فور طرحها، من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم.



أصالة طرحت مؤخرًا ديو غنائى مع المطرب مصطفى حجاج بعنوان "لما تقول يا عوم" الدويتو الخاص بالأغنية الدعائية بفيلم "ولاد رزق 2"، للنجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم.



والأغنية من كلمات مصطفى حسن ومن ألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوى، وظهرت أصالة فى أحداث الفيلم كضيفة شرف مع يسرا وماجد المصرى.