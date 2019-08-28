استشاري ريادة أعمال: 37% من شباب الصعيد لديهم أفكار لتنفيذ مشروعات .. فيديو

ن ريادة

الأعمال

هو القدرة على استغلال المهارات الشخصية لخلق قيمة.



وأضاف "بدوى"، خلال حديثه ببرنامج " انبوكس" المذاع على فضائية " صدى البلد 2"، أن "37% من شباب الصعيد لديهم أفكار لتنفيذ مشروعات، بينما 12% فقط هم من نفذوا مشروعاتهم".



وأشار إلى أن هناك غيابا كبيرا لفكرة التنفيذ والتحرك، مما يوضح أن هناك 25% لم يتحركوا لاستغلال مهاراتهم وتنفيذ مشاريعهم.



وأردف استشارى ريادة الأعمال، أنه يتم العمل على تنمية المجتمعات فى الصعيد وتأهيل الطلبة فى مرحلة التعليم الفنى الثانوى لتأهيلهم لسوق العمل، وذلك من خلال تنفيذ مسابقة ريادة الأعمال فى محافظة سوهاج.



قال حسام بدوى، استشارى ريادة الأعمال، إن ريادة الاعمال هى القدرة على تحويل الفرصة لنشاط ذات قيمة ويهدف لإدخال دخل أو تطوير مجال معين، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي فى عام 2016 أكد أ