زراعة 150 شجرة وطلاء 75 عقارا استعدادا لنقل المومياوات من المتحف القومي

أكد اللواء احمد فـؤاد، نائب محافظ القـاهرة للمنطقـة الجنوبية، انه يجرى العمل على قدم وسائق لتجميل طريق خط سير المومياوات التى يتم نقلها من المتحف القومى الى متحف الحضارات بالفسطاط بحى مصر القديمة.



وأوضح "فؤاد"، فى بيان اليوزم، أنه تم طلاء 75 عقار يمين ويسار مسجد عمرو بن العاص باتجاه كـورنيش النيل ، كما تم طلاء 5 فـواخير .



وأضاف نـائب المحافـظ أنه بالنسبة لاعمال النظافة والتشجير تــم زراعة 150 شجرة وتقليم الأشجار بالجزيرة الوسطى ودهان الأسوار الحديدية ورفع مخلفات القمامة من شارع الفسطاط وتركيب سور من الصاج أعلى كوبرى العاشر بطول 35 م كساتر للعقارات.



وأشار "فؤاد"، إلى أنه تم صب 1000 بلدورة من الخرسانة يمين ويسار الطريــق المؤدى لمتحف الحضارات وجار استمرار الأعمال.