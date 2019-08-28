بعد الخسارة أمام كيل .. تعرف على موعد مباراة يد الزمالك المقبلة في كأس العالم للأندية

خسر فريق يد الزمالك، اليوم الأربعاء، أمام نظيره كيل الألماني بنتيجة 32-28، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، التي تقام حاليًا في المملكة العربية السعودية.



وسيلتقي الزمالك مع نظيره نيويورك سيتي الأمريكي، يوم 30 أغسطس بعد غدٍ الجمعة، في تمام الثالثة والنصف عصرًا، ضمن منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر.



ويشارك فريق الزمالك لكرة اليد، في بطولة كأس العالم للأندية، بصفته بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا.