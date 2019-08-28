ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الخسارة أمام كيل .. تعرف على موعد مباراة يد الزمالك المقبلة في كأس العالم للأندية

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 04:29 م
من مباراة يد الزمالك
من مباراة يد الزمالك وكييل الألماني
إسراء أشرف
خسر فريق يد الزمالك، اليوم الأربعاء، أمام نظيره كيل الألماني بنتيجة 32-28، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، التي تقام حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وسيلتقي الزمالك مع نظيره نيويورك سيتي الأمريكي، يوم 30 أغسطس بعد غدٍ الجمعة، في تمام الثالثة والنصف عصرًا، ضمن منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر.

ويشارك فريق الزمالك لكرة اليد، في بطولة كأس العالم للأندية، بصفته بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. انطلاق بطولة العالم للأندية لكرة اليد في السعودية بمشاركة الزمالك

اليوم.. مونديال الأندية لـ كرة اليد ينطلق في السعودية.. والزمالك يسعى لتحقيق مجد جديد

اليوم.. انطلاق بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد بمدينة الدمام السعودية

فخر أفريقيا لليد.. الزمالك يظهر للمرة الرابعة في كأس العالم للأندية

كأس العالم لأندية اليد.. توافد جماهير الزمالك على مباراة كيل الألماني ..صور

بطل أوروبا يهزم الزمالك 32-28 في كأس العالم للأندية لكرة اليد.. فيديو

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يعترض على حكم مباراة الزمالك ومصر المقاصة.. اعرف السبب

صفعة كبري على وجه أردوغان.. قطر تسحب 20 مليار دولار من تركيا.. لماذا أدارت الدوحة ظهرها لأنقرة؟

موعد مباراة الزمالك وكيل الألماني في كأس العالم للأندية لليد والقنوات الناقلة

تعرف على بديل عامر حسين في لجنة المسابقات باتحاد الكرة

بـ هوت شورت على المرجيحة.. شاهد إطلالة مثيرة لـ نرمين الفقى

بـ جوز الهند.. هيدى كرم بإطلالة جريئة.. والجمهور: إيه حكاية الفاكهة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رسالة غزل .. شاهد جمال وأناقة المذيعة اللبنانية كريستيان

فساتين قصيرة وقوام مثالي .. شاهد إطلالات مثيرة لـ إيمان العاصي في عيد ميلادها الـ 34

طريقة عمل الكب كيك بالزبدة .. 5 وصفات شهية.. صور