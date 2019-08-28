ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موجز التعليم.. 159 ألفا و500 طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية .. 92.6% نسبة النجاح في الدور الثاني للثانوية العامة 2019 .. وتعاون علمي مع جامعة طوكيو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 05:00 م
صدى البلد
قسم التعليم
نشر موقع صدى البلد اليوم الأربعاء ، العديد من الأخبار والأحداث الهامة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الاخيرة.

وينشر موقع صدى البلد موجز لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم :

التعليم العالي: 159 ألفا و500 طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالي: 75 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة للعام الجامعي 2019/2020

التعليم العالي تلتقي بالمتدربين لإعداد أول فريق طبي في مصر في مجال جراحات زراعة الرئة من المتبرعين

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز البلد| الحد الأدني لـ تنسيق المرحلة الأولى.. استبعاد محمد صلاح من قائمة ليفربول.. وموعد انكسار الموجة الحارة

موجز التعليم .. انخفاض الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الهندسية.. 94.8% الحد الأدنى لكليات الهندسة.. وننشر شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس

موجز أنباء تنسيق 2019 ..127 ألف طالب يسجلون رغباتهم إلكترونيا بنجاح ..وأماكن شاغرة بكليات القمة لطلاب المرحلة الثانية

موجز البلد| رابط تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. تفاصيل جديدة في مقتل عروس المنوفية .. وخناقة نجل أنغام وزوجها

اخبار التعليم.. عودة مرضى معهد الأورام لغرفهم بعد ترميم آثار الانفجار.. بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.. 40 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية

اخبار التعليم .. اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني وإعلانها على موقع الوزارة.. و 158 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية

ترشيحاتنا

بعد غياب سنوات.. أحدث ظهور للفنانة عفاف راضى

تردد قناة الزمالك على نايل سات .. تعرف عليه

فاتورة التليفون الأرضى .. استعلم عن قيمة استهلاكك بتلك الطريقة

انيس بوجلبان كلمة السر.. تفاصيل انتهاء ازمة كوليبالي مع الأهلي

اخبار الرياضة.. هذا مدرب الأهلي الجديد.. بديل عامر حسين.. رسالة فرج عامر لاتحاد الكرة

كتابة التاريخ .. رسالة مهمة من ميتشو إلى لاعبيه قبل مباراة الزمالك والمقاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات محتشمة وجريئة لـ غادة رجب

بعد رسالة غزل .. شاهد جمال وأناقة المذيعة اللبنانية كريستيان

فساتين قصيرة وقوام مثالي .. شاهد إطلالات مثيرة لـ إيمان العاصي في عيد ميلادها الـ 34