موجز التعليم.. 159 ألفا و500 طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية .. 92.6% نسبة النجاح في الدور الثاني للثانوية العامة 2019 .. وتعاون علمي مع جامعة طوكيو

نشر موقع صدى البلد اليوم الأربعاء ، العديد من الأخبار والأحداث الهامة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الاخيرة.وينشر موقع صدى البلد موجز لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم :