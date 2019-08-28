موجز التعليم.. 159 ألفا و500 طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية .. 92.6% نسبة النجاح في الدور الثاني للثانوية العامة 2019 .. وتعاون علمي مع جامعة طوكيو

نشر موقع صدى البلد اليوم الأربعاء ، العديد من الأخبار والأحداث الهامة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الاخيرة.
وينشر موقع صدى البلد موجز لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم :
التعليم العالي: 159 ألفا و500 طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية
التعليم العالي: 75 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة للعام الجامعي 2019/2020
التعليم العالي تلتقي بالمتدربين لإعداد أول فريق طبي في مصر في مجال جراحات زراعة الرئة من المتبرعين
جودة التعليم تهدد بسحب اعتمادها من المدارس التي لا تلتزم بالمعايير
الخشت: نعمل على تحويل 160 مقررا بجامعة القاهرة إلي إلكتروني
92.6% نسبة النجاح في نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2019
جامعة حلوان تشارك في أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة
اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة.. ونسبة النجاح مرتفعة
جامعة سوهاج تحصد المركزين الأول والثاني بمنتدى قادة شباب الصعيد
تجديد اعتماد الجودة لكلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان
وينشر موقع صدى البلد موجز لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم :
التعليم العالي: 159 ألفا و500 طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية
التعليم العالي: 75 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة للعام الجامعي 2019/2020
التعليم العالي تلتقي بالمتدربين لإعداد أول فريق طبي في مصر في مجال جراحات زراعة الرئة من المتبرعين
جودة التعليم تهدد بسحب اعتمادها من المدارس التي لا تلتزم بالمعايير
الخشت: نعمل على تحويل 160 مقررا بجامعة القاهرة إلي إلكتروني
92.6% نسبة النجاح في نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2019
جامعة حلوان تشارك في أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة
اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة.. ونسبة النجاح مرتفعة
جامعة سوهاج تحصد المركزين الأول والثاني بمنتدى قادة شباب الصعيد
تجديد اعتماد الجودة لكلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان