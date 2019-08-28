اسأل المفتى.. هل تجب الزكاة عن ذهب الزينة ؟

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء اختلفوا حول زكاة الذهب فمذهب الجمهور أنه لا زكاة في الحلي ما دام يتخذ للزينة المباحة، وذهب الحنفية إلى القول بوجوب الزكاة في الحلي حتى وإن كان للزينة وهو الراجح في هذه المسألة.



وأضاف "وسام" خلال فتوى مسجلة له، أن الذهب الذي تقتنيه المرأة للتحلى ويكون ذهبا مباحا وفى حدود الذهب الذي تقتنيه أمثالها من طبقتها الاجتماعية لا زكاة فيه.



وأشار الى أنه لا تجب فيه الزكاة، فذهب الزينة الذى تملكه النساء لا زكاة فيه.