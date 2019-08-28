خليكى فى حالك.. لطيفة تفتح النار على إحدى الفنانات.. شاهد

نشرت الفنانة التونسية لطيفة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تغريدة جديدة.



وقالت فى كلمات مبهمة: "مساء الفل عليكم .انا من الصبح باضحك ومستغربه من تصرف ..... وتجسس إحداهن تحب تعرف انا عاملة ايه جديد فى الألبوم. طب انتى خايفه من ايه .خليكى فى البومك وبلاش شغل ...... موش كفايه ؟؟؟؟؟، #خليكى_فى_حالك"



وتفاعل العديد من متابعى لطيفة مع تغريدتها وعلق بعضهم قائلا:

مابعرف بحس صوت زمور الخطر ورة هالعملة لان معروف عنها انسانة حقودة وبتكره زميلاتها وتغار منهن

خايفة منك تعلمي عليها

لطوووف ربي يحميك من عيون الحساد

ولا يهمك لطوف من زمان.

