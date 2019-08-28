وكيل شباب الغربية يكرم أبطال الكرة الطائرة جلوس بنادي السلام

كرم المحاسب أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية اليوم فريق الكرة الطائرة بنادى السلام للمعاقين وذلك لحصولهم على المركز الثالث ببطولة الدورى العام والتى أقيمت مؤخرًا في يونيو الماضي ببنى سويف بمنحهم شهادات تقدير وميداليات تذكارية.



وحضر التكريم شويكار الخطيب مدير الإدارة العامة للرياضة والدكتورة محمد منصور مدير إدارة طنطا ثانى .



وأعرب وكيل الشباب والرياضة بالغربية عن تقديره للفريق وسعادته بهذا الإنجاز وأثنى على الروح والعزيمة التى تحلى بها الفريق متحديا كل الصعاب .



وأكد لهم حرص وزير الشباب والرياضة واللواء هشام السعيد محافظ الغربية على تقديم كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي وتسخير الإمكانيات المتاحة لتحقيق مثل هذه الإنجازات .



من جانبه أعرب كابتن محمد أبو غالمة مدرب الفريق عن شكره لوكيل الوزارة على هذا التكريم ودعمه للفريق.



