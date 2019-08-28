ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل شباب الغربية يكرم أبطال الكرة الطائرة جلوس بنادي السلام

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 04:31 م
وكيل شباب الغربية
وكيل شباب الغربية يكرم أبطال الكرة الطائرة جلوس
أحمد على
كرم المحاسب أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية اليوم فريق الكرة الطائرة بنادى السلام للمعاقين وذلك لحصولهم على المركز الثالث ببطولة الدورى العام والتى أقيمت مؤخرًا في يونيو الماضي ببنى سويف بمنحهم شهادات تقدير وميداليات تذكارية.

وحضر التكريم شويكار الخطيب مدير الإدارة العامة للرياضة والدكتورة محمد منصور مدير إدارة طنطا ثانى .

وأعرب وكيل الشباب والرياضة بالغربية عن تقديره للفريق وسعادته بهذا الإنجاز وأثنى على الروح والعزيمة التى تحلى بها الفريق متحديا كل الصعاب .

وأكد لهم حرص وزير الشباب والرياضة واللواء هشام السعيد محافظ الغربية على تقديم كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي وتسخير الإمكانيات المتاحة لتحقيق مثل هذه الإنجازات .

من جانبه أعرب كابتن محمد أبو غالمة مدرب الفريق عن شكره لوكيل الوزارة على هذا التكريم ودعمه للفريق.

وكيل شباب الغربية يكرم أبطال الكرة الطائرة جلوس بنادي السلام
وكيل شباب الغربية يكرم أبطال الكرة الطائرة جلوس بنادي السلام
وكيل شباب الغربية يكرم أبطال الكرة الطائرة جلوس بنادي السلام
وكيل شباب الغربية يكرم أبطال الكرة الطائرة جلوس بنادي السلام
وكيل شباب الغربية يكرم أبطال الكرة الطائرة جلوس بنادي السلام

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

يا بوسة ما تمت.. حكم يلغي هدفا للاعب في الدوري البلغاري أثناء احتفاله مع زوجته.. فيديو

بسبب خلافات مالية.. مصرع شاب خلال مشاجرة مع عاطل بالمحلة الكبرى

تعرف على بديل عامر حسين في لجنة المسابقات باتحاد الكرة

بشرى سارة.. مجلس الدولة يحدد قواعد ضم الخمس علاوات للمحالين إلى المعاش

انت جبان والناس سفلتوك.. شريف مدكور يرد على متابع له دعا عليه بانتشار السرطان

ارتكبت جريمة .. تعرف على حيثيات قرار منع ظهور ريهام سعيد بوسائل الإعلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رسالة غزل .. شاهد جمال وأناقة المذيعة اللبنانية كريستيان

فساتين قصيرة وقوام مثالي .. شاهد إطلالات مثيرة لـ إيمان العاصي في عيد ميلادها الـ 34

طريقة عمل الكب كيك بالزبدة .. 5 وصفات شهية.. صور