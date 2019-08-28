موجز السوشيال ميديا.. كاس مصر يتصدر تويتر..أحدث ظهور لـ محمد زيدان في مكة .. إيمان العاصى تشعل انستجرام بالمايوه.. بوسى تخطف الأنظار

وجاءت كما يلي:



وظهرت ريهام أيمن، مرتدية فستان جينز واعتمدت على تسريحة الشعر البسيطة والمكياج البسيط .



كلمات حزينة ومؤثرة.. رسالة غامضة من احمد فلوكس عن الظلم والظالمين.. شاهد



نشر الفنان أحمد فلوكس عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة له ظهر فيها بنظرة حزينة وارفقها برسالة غامضة لجمهوره.



نرمين ماهر برفقة رزان في أحدث ظهور



نشرت الفنانة نرمين ماهر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة، حيث ظهرت برفقة رزان مغربي.



برفقة أشقائها .. هنا شيحة تتألق عبر إنستجرام



نشرت الفنانة هنا شيحة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة. وظهرت ريهام أيمن، مرتدية فستان جينز واعتمدت على تسريحة الشعر البسيطة والمكياج البسيط .نشر الفنان أحمد فلوكس عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة له ظهر فيها بنظرة حزينة وارفقها برسالة غامضة لجمهوره.نشرت الفنانة نرمين ماهر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة، حيث ظهرت برفقة رزان مغربي.نشرت الفنانة هنا شيحة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة.



وظهرت هنا شيحة برفقة أشقائها مايا شيحة ورشا شيحة أثناء تواجدها في مهرجان الجوبة السينمائي في دورته السابقة 2018.



بفستان اسود.. بوسى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها



نشرت المطربة بوسى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة. وظهرت هنا شيحة برفقة أشقائها مايا شيحة ورشا شيحة أثناء تواجدها في مهرجان الجوبة السينمائي في دورته السابقة 2018.نشرت المطربة بوسى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة.



وظهرت بوسي في بلوك كلاسيكي، حيث ارتدت فستانا أسود قصيرا، واعتمدت على الشعر المنسدل والمكياج الكثيف.



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