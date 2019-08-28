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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. كاس مصر يتصدر تويتر..أحدث ظهور لـ محمد زيدان في مكة .. إيمان العاصى تشعل انستجرام بالمايوه.. بوسى تخطف الأنظار

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 05:00 م
صدى البلد
شروق حمدى
فى إطار خدمات صدى البلد المتنوعة نقدم لكم ابرز احداث السوشيال ميديا اليوم 28 أغسطس 2019

وجاءت كما يلي:

#كاس_مصر يتصدر تويتر قبل مبارة الزمالك ومصر المقاصة

تصدر هاشتاج #كاس_مصر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم قبل مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم فى ربع نهائى كأس مصر.

شاهد .. أحدث ظهور لـ محمد زيدان في مكة المكرمة

نشر محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" .
وظهر محمد زيدان برفقة صديقه بمكة المكرمة، أثناء أداء مناسك الحج .

بالمايوه.. ايمان العاصى تشعل انستجرام فى أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة ايمان العاصى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة ظهرت فيها بالمايوه أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

ريهام أيمن تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة.

وظهرت ريهام أيمن، مرتدية فستان جينز واعتمدت على تسريحة الشعر البسيطة والمكياج البسيط .

كلمات حزينة ومؤثرة.. رسالة غامضة من احمد فلوكس عن الظلم والظالمين.. شاهد

نشر الفنان أحمد فلوكس عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة له ظهر فيها بنظرة حزينة وارفقها برسالة غامضة لجمهوره.

نرمين ماهر برفقة رزان في أحدث ظهور

نشرت الفنانة نرمين ماهر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة، حيث ظهرت برفقة رزان مغربي.

برفقة أشقائها .. هنا شيحة تتألق عبر إنستجرام

نشرت الفنانة هنا شيحة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة.

وظهرت هنا شيحة برفقة أشقائها مايا شيحة ورشا شيحة أثناء تواجدها في مهرجان الجوبة السينمائي في دورته السابقة 2018.

بفستان اسود.. بوسى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

نشرت المطربة بوسى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة.

وظهرت بوسي في بلوك كلاسيكي، حيث ارتدت فستانا أسود قصيرا، واعتمدت على الشعر المنسدل والمكياج الكثيف.

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