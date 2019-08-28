لاستقبال العام الدراسي.. محافظ الجيزة يتابع توريد ديسكات جديدة للمدارس

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة التجهيزات الجارى تنفيذها بعدد من المدارس من أعمال الصيانة والترميم والأعمال الإنشائية في إطار الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد وتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب.



ووجه المحافظ رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة بسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال المتبقية قبل بداية العام الدراسي الجديد وانتهاء العمل من كافة أعمال البناء والصيانة لجميع المدارس في موعدها المحدد وفق الخطة الزمنية المحددة مسبقا والمتابعة الدورية لتلك الأعمال لسرعة إنجازها .



وكلف بسرعة توريد أثاثات كافة المدارس التي تجري الأعمال الإنشائية بها لتكون جاهزة بمجرد الانتهاء من الإنشاء لضمان دخولها ضمن خطط مديرية التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد مشيرًا أنه تم توريد الديسكات المدرسية لمدرستى أكتوبر وناهيا وذلك فى إطار السعى نحو الانتهاء من توريد الأثاثات للمدارس قبل بداية العام الدراسي .



كما تابع المحافظ مع خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أعمال الصيانة والتطوير بمدرسة إمبابة الثانوية موجهًا بالانتهاء من كافة أعمال الدهانات بالمدارس وصيانة مقاعد الجلوس والوسائل التعليمية وأبواب الفصول والشبابيك واللافتات والإنارة والتهوية داخل الفصول قبل بداية العام الدراسي.