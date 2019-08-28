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تعليم

رسالة تطلق مبادرة لشرح المناهج الدراسية لطلاب سوهاج مجانا

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 04:37 م
صدى البلد
خالد رياض
أطلقت جمعية رسالة فرع محافظة سوهاج، مبادرة باسم "ميكروفون دروس" وتهدف المبادرة إلى شرح المناهج الدراسية لمختلف المراحل التعليمية مجانا للطلاب الغير قادرين، كما تهدف المبادرة أيضا الي توفير كافة الكتب الدراسية الخارجية، والأدوات المدرسية للطلاب مجانا.

وبدأت أولى فعاليات المبادرة اليوم، بقيام الجمعية باستقبال المعلمين المتطوعين الراغبين في شرح المناهج، وإجراء اختبارات لهم بحضور متخصصين لتقييم مدى قدرتهم على شرح المادة العلمية حفاظا على مصلحة الطلاب ولتقديم افضل طريقة للشرح المنهج ومساعدة الطلاب على الاستيعاب والابتكار أيضا.

ومن جانبه أشار المهندس محمد خيري المدير التنفيذي للجمعية فرع سوهاج، أن المبادرة تم تنظيمها منذ سنوات، إلا أنه يتم تفعيلها كل عام مع اقتراب العام الدراسي بما يُعد بمثابة انطلاقة بعد التحديث والتطوير في كل عام لتقديم أفضل خدمة مجانية للطلاب.

فيما أكد على أن المبادرة لا تهدف إلى الشرح فقط وإنما توفير كافة احتياجات الطلاب، فالمبادرة هدفها رعاية الطلاب الغير قادرين ليحصلوا على فرصة حقيقية في التعليم ومساواتهم بزملائهم.





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