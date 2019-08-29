بسبب البنطال الضيق.. دار الإفتاء توضح حكم الصلاة حال انكشاف العورة

تلقت دار الإفتاء، سؤالا يقول صاحبه "ما حكم انكشاف بعض العورة في الصلاة عند الرجال الذين يرتدون البنطلون الضيق؟".





وأجابت دار الإفتاء، بأنه يجب على المسلم أَنْ يُراعِيَ سَتْر عورته في الصلاة مستحضرًا وقوفه بين يدي الله عز وجل متأدبًا في حضرته، فإن حدث الانكشاف اليسير لبعضِ الظهر أو الأليتين أثناء الصلاة فلا تَبْطُل إذا كان ناسيًا أو غير متعمِّدٍ ولا مُفرِّطٍ في ستر عورته، أو سارَعَ بجذب ثيابه لستر ما انكشف منها.



