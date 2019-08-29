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برلمان

طلب إحاطة لوزارة التعليم لبناء مدارس جديدة فى ملوى بالمنيا

الخميس 29/أغسطس/2019 - 04:26 ص
مدرسة حكومية
مدرسة حكومية
معتز الخصوصى
قال النائب رياض عبد الستار، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزارة التعليم خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان.

وطالب النائب رياض عبد الستار فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" وزارة التعليم بسرعة الانتهاء من بناء مدارس جديدة فى دائرة ملوى بمحافظة المنيا بهدف تقليل الكثافة الطلابية ، مشيرا إلى أنه كلما قلت الكثافة الطلابية كان التعليم أفضل.

وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروعا قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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