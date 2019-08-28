اخبار الفن والفنانين .. اجتماع خاص بسبب حفل محمد رمضان .. شيرين عبد الوهاب وزوجها في حمام السباحة .. رسالة غامضة من أحمد فلوكس





شاهد.. شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في حمام السباحة



نشرت المطربة نوال الزغبر عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام " صورة جديدة.





ماجد المصرى يتصدر بوستر مسلسل بحر تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للفنانة شيرين عبدالوهاب مع زوجها حسام حبيب وشقيقها.



كشفت شركة سينرجى للإنتاج عبر صفحتها على موقع انستجرام عن بوستر مسلسل "بحر"، والذى تصدره بطل العمل النجم ماجد المصرى، وذلك قبل انطلاق عرضه يوم الاثنين المقبل الموافق 2 سبتمبر بشكل حصرى على شاشة قناة الحياة فى تمام الساعة السابعة مساء.



كلمات حزينة ومؤثرة.. رسالة غامضة من احمد فلوكس عن الظلم والظالمين.. شاهد كشفت شركة سينرجى للإنتاج عبر صفحتها على موقع انستجرام عن بوستر مسلسل "بحر"، والذى تصدره بطل العمل النجم ماجد المصرى، وذلك قبل انطلاق عرضه يوم الاثنين المقبل الموافق 2 سبتمبر بشكل حصرى على شاشة قناة الحياة فى تمام الساعة السابعة مساء.



نشر الفنان احمد فلوكس عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صوره جديدة له ظهر فيها بنظرة حزينة وارفقها برسالة غامضة لجمهوره.





مع فنانة كويتية.. ظهور جديد لـ عمرو دياب ودينا الشربيني نشر الفنان احمد فلوكس عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صوره جديدة له ظهر فيها بنظرة حزينة وارفقها برسالة غامضة لجمهوره.



نشرت الفنانة الكويتية هند البلوشي، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة تجمعها بالهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني.



وفاء الكيلاني تنشر صورة رومانسية مع تيم الحسن نشرت الفنانة الكويتية هند البلوشي، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة تجمعها بالهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني.



شاركت المذيعة وفاء الكيلاني جمهورها بنشر صورة مع زوجها تيم الحسن، أثناء قضاء إجازتهما بإحدى الدول الأوروبية، عبر استوري "إنستجرام".



بعد غياب سنوات.. أحدث ظهور للفنانة عفاف راضى شاركت المذيعة وفاء الكيلاني جمهورها بنشر صورة مع زوجها تيم الحسن، أثناء قضاء إجازتهما بإحدى الدول الأوروبية، عبر استوري "إنستجرام".



شاركت الإعلامية بوسي شلبي جمهورها بنشر مجموعة من الصور الجديدة التي تجمعها بكل من الفنانة عفاف راضي والهام شاهين ومحمود حميدة في المطار أثناء توجههم الي سوريا لحضور معرض دمشق الدولي 61 عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام .



بسبب حفل محمد رمضان.. اجتماع خاص بين هانى شاكر وأشرف زكى شاركت الإعلامية بوسي شلبي جمهورها بنشر مجموعة من الصور الجديدة التي تجمعها بكل من الفنانة عفاف راضي والهام شاهين ومحمود حميدة في المطار أثناء توجههم الي سوريا لحضور معرض دمشق الدولي 61 عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام .



تقرر عقد اجتماع خاص خلال الأيام القليلة المقبلة يضم المخرج عمر عبد العزيز، رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، والفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والمخرج مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية.





نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى: