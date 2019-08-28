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تعيين قائد جديد للشرطة العراقية

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 04:41 م
جعفر البطاط رئيسا
جعفر البطاط رئيسا للشرطة العراقية
وكالات
قرر وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، اليوم الأربعاء، تكليف اللواء الركن جعفر البطاط بمهام قائد الشرطة الاتحادية.

وقال المصدر في حديث لموقع السومرية نيوز، إن "وزير الداخلية قرر تكليف رئيس أركان قيادة الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط بمهام قائد الشرطة الاتحادية".

وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق، بقيام وزير الداخلية ياسين الياسري بإقالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت من منصبه.

واعتبرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أن اعفاء جودت من منصبه جاء ضمن إجراءات التدوير الوظيفي ووفقا للسياقات القانونية والإدارية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري أمر بنقل الفريق رائد شاكر جودت من قيادة قوات الشرطة الاتحادية إلى مقر وكالة الوزارة لشئون الأمن الاتحادي، وتكليف اللواء الركن جعفر صدام فلحي رئيس أركان الشرطة الاتحادية بتسيير أمور القيادة لحين اختيار قائدا جديدا وفقا للضوابط القانونية والإدارية الأصولية".

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