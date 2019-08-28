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رياضة

محمد ياسين يحقق برونزية المبارزة في دورة الألعاب الأفريقية

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 04:36 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
حقق محمد ياسين الميدالية البرونزية والمركز الثالث في منافسات سلاح المبارزة المقامة على صالة مولاي رشيد بمدينة الرباط ضمن فاعليات دورة الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب.

خسر محمد ياسين في مباراة قبل النهائي بنتيجة 15 - 5 أمام المصري أحمد سيد الذي تأهل لخوض المباراة النهائية أمام بطل المغرب.

يرأس بعثة مصر في السلاح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفني كلا من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف واسلام جمال مدرب سيف المبارزة.

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