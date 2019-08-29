طلب إحاطة لوزارة الرياضة لبناء مراكز شباب جديدة فى ملوى

قال النائب رياض عبد الستار ، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزارة الشباب والرياضة خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان.



وطالب النائب رياض عبد الستار فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" وزارة الشباب والرياضة بسرعة الانتهاء من بناء مراكز شباب جديدة فى دائرة ملوى بمحافظة المنيا ، بهدف استثمار طاقات الشباب بدلا من استغلاهم للسيطرة على عقولهم وتجنيدهم للتحول إلى عناصر إرهابية.



وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروعا قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

