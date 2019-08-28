محمد النني حيران بين الدوري الفرنسي أو التركي

دخل نادي بوردو أحد أندية الدوري الفرنسي فى صراع مع عدة أندية فى الدوري التركى من أجل الحصول على خدمات نجم منتخب مصر الوطنى محمد النني لاعب فريق آرسنال الإنجليزى على سبيل الإعارة لمدة موسم.



كان إيمري المدير الفني لفريق آرسنال أعلن مؤخرا عن خروج محمد النني من حساباته في الموسم الكروي الجاري وصعوبة حصوله على فرصة بين صفوف المدفعجية.



ويتنافس النادي الفرنسي من أجل ضم محمد النني واستقدامه إلى الفريق والاستفادة من خدماته مع أندية فنار بخشة وبشكتاش التركى وذلك على سبيل الإعارة.



يذكر أن نادي آرسنال نجح فى الحصول على خدمات محمد النني قادما من صفوف نادى بازل السويسري نظير مبلغ مالى تخطى حاجز الـ 12 مليون يورو.



