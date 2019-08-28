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حوادث

تأجيل محاكمة سائق بتهمة سرقة مكتب بريد باستخدام قنبلة وهمية.. تفاصيل

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 04:49 م
محاكمة
محاكمة
محمد العيسوى
قررت الدائرة 28، برئاسة المستشار إسماعيل عوض، المنعقدة فى العباسية، تأجيل محاكمة سائق متهم بسرقة مبلغ مالى من مكتب بريد بمنطقة العمرانية، بالإكراه تحت تهديد السلاح، لجلسة 8 أكتوبر القادم لاستكمال المرافعة .

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم م ج 40 سنة سائق، تهمة السرقه بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تبين من خلال التحقيقات قيام المتهم، باصطناع عبوة وهمية على شكل قنبلة، حيث قام بوضعها داخل مكتب بريد العمرانية بعبوة صد ترويع الموظفين، وإرهابهم بها حتى يتمكن من سرقة المبالغ المالية الموجودة فى عهدة مكتب البريد .

بداية الواقعة عندما تلقي رجال مباحث الجيزة بلاغا من احد موظفى المكتب، يفيد بقيام شخص بوضع قنبلة داخل المكتب وتهديدهم بها لسرقة المبالغ المالية فى عهدتهم، على الفور انتقل رجال المباحث، وبصحبتهم رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، حيث تمكنوا من ضبط المتهم، وبالكشف عن العبوة الناسفة، تبين أنها عبوة وهمية اصطنعها المتهم لترويع الموظفين، وتهديدهم بها حتى يتمكن من الاستيلاء على المبالغ المالية.

تم اقتياد المتهم إلى قسم شرطة العمرانية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر جهاز الأمن الوطنى للكشف عن المتهم ، كما باشرت النيابة العامة التحقيق، التى أحالته إلى محكمة الجنايات والتى قضت بالعقوبة المتقدمة.

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