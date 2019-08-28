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محافظات

محافظ الغربية يوجه وكيل التضامن برعاية 5 من المشردين .. صور

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 05:13 م
رعاية 5 من المشردين
رعاية 5 من المشردين
أحمد على
أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية اليوم توجيهاته إلى المحاسب منير أبو الخير وكيل وزارة التضامن والشئون الاجتماعية بضرورة توفير الرعاية الكاملة لـ5 أشخاص من المشردين أكثر احتياجا وإيداعهم بدار المسنين بطنطا .

وكان محافظ الغربية وافق على علاج السيدة نادية م خ ع ا 59 سنة بمستشفى المنشاوي العام بطنطا على نفقة الدولة وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لها.

كما وجّه محافظ الغربية تعليماته الى الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع ورئيس للجنة مواطن بلا مأوى بالتضامن الاجتماعى بمتابعة الحالة بالمستشفى وايداعها بدار الرعاية الاجتماعية للمسنين بطنطا بعد تماثلها للشفاء لتوفير حياة كريمة لها.

جدير بالذكر أن السيدة نادية تقدمت باستغاثة على مواقع التواصل الإجتماعى لعلاجها ونقلها للمستشفى وطلبت السيدة توفير مسكن لها بعد انتهاء العلاج.
محافظ الغربية يوجه وكيل التضامن برعاية 5 من المشردين .. صور
محافظ الغربية يوجه وكيل التضامن برعاية 5 من المشردين .. صور
محافظ الغربية يوجه وكيل التضامن برعاية 5 من المشردين .. صور
محافظ الغربية يوجه وكيل التضامن برعاية 5 من المشردين .. صور

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