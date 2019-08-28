ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رفض والدها خطبتها .. انتحار طالبة في الدقهلية بمادة سامة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 05:00 م
جثة
جثة
همت الحسينى
انتحرت طالبة بالثانوى بمدينة المنصورة إثر رفض، والدها خطبتها لأحد الشباب حيث كانت ترغب بالزواج منه.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير،امن الدقهليه اخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشارة من مستشفى الطوارئ بمصرع مريم م م ١٨ عاما اثر تناولها مادة سامة أودت بحياتها.

.بسؤال والدها أكد انه تقدم لخطبتها شاب، ورفضه وكانت تريد الزواج منه فتناولت مادة سامة أودت بحياتها وحرر محضرا بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتحار ميكانيكي بتناول قرص غلة سام بالكردي

ترشيحاتنا

بعد رحيله عن الزمالك.. جروس يقترب من الأهلي

خليفة محمد شوقى.. الاهلى لم يخسر سوى مرة واحده في وجود هذا اللاعب

صفعة كبري على وجه أردوغان.. قطر تسحب 20 مليار دولار من تركيا.. لماذا أدارت الدوحة ظهرها لأنقرة؟

فاتورة التليفون الأرضى .. استعلم عن قيمة استهلاكك بتلك الطريقة

انيس بوجلبان كلمة السر.. تفاصيل انتهاء ازمة كوليبالي مع الأهلي

إعلان صفقة القرن .. تعرف على الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات محتشمة وجريئة لـ غادة رجب

بعد رسالة غزل .. شاهد جمال وأناقة المذيعة اللبنانية كريستيان

فساتين قصيرة وقوام مثالي .. شاهد إطلالات مثيرة لـ إيمان العاصي في عيد ميلادها الـ 34