رفض والدها خطبتها .. انتحار طالبة في الدقهلية بمادة سامة

انتحرت طالبة بالثانوى بمدينة المنصورة إثر رفض، والدها خطبتها لأحد الشباب حيث كانت ترغب بالزواج منه.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير،امن الدقهليه اخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشارة من مستشفى الطوارئ بمصرع مريم م م ١٨ عاما اثر تناولها مادة سامة أودت بحياتها.



.بسؤال والدها أكد انه تقدم لخطبتها شاب، ورفضه وكانت تريد الزواج منه فتناولت مادة سامة أودت بحياتها وحرر محضرا بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق