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أخبار العالم

واشنطن تمنح تونس هبات مالية بقيمة 335 مليون دولار لدعم الانتقال الديمقراطي

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 04:48 م
علم تونس
علم تونس
رويترز
قالت وزارة التنمية والتعاون الدولي في تونس اليوم الاربعاء إن الولايات المتحدة وافقت على منح تونس هبات مالية بقيمة 335 مليون دولار على خمس سنوات لدعم الانتقال الديمقراطي.

وأضافت الوزارة أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستمول هذا البرنامج.

وبحث الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر أمس مع رئيس الحكومة المفوض كمال مرجان، مستجدات الوضع العام بالبلاد، وآخر الاستعدادات المتعلقة بالانتخابية الرئاسية والتشريعية المقبلة.

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