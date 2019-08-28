ضبط 3 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال بحوزتهم هيروين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة "السحر والجمال" مكانًا لترويج المواد المخدرة.





أسفر إستهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان "منطقة السحر والجمال" عن ضبط عاطلين أحدهما له معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة القاهرة لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذان من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى ، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان ، وبحوزتهما 30 جرام لمخدر الهيروين – 2 هاتف محمول ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار .





كما تم ضبط عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية – محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "سرقة بالإكراه" لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وذلك حال تواجده بدائرة قسم ثان العاشر ، وبحوزته (20 جرام لمخدر الهيروين - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.



