ضبط 3 أشخاص حاولوا تسفير أحدهم لدولة اجنبية بتأشيرة مزورة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 3 أشخاص لاشتراكهم فى محاولة تسفير أحدهم لإحدى الدول الأجنبية بموجب تأشيرة سفر مزورة.



أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ، بمحاولة السفر إلى إحدى الدول الأجنبية بموجب تأشيرة سفر "مزورة" منسوبة لتلك الدولة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المسافر ، وعثر بحوزته على جواز سفر يحمل التأشيرة المزورة المُشار إليها - مبلغ مالى قدره 1000يورو - هاتف محمول) .



وبمواجهته أقر بتحصله على تلك التأشيرة من أحد الأشخاص "تاجر مواشى- مقيم بذات العنوان بكفر الشيخ" مقابل مبلغ مالى قدره (150,000 ألف جنيه)، وبإرشاده أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بتحصله على تلك التأشيرة من ("زوج شقيقته"- مقيم بذات الدائرة ، ومتواجد حاليًا بإحدى الدول الأجنبية) ، وأضاف أنه قام بإرسال جواز السفر للأخير مع شخص آخر "يتردد على بعض الدول الأجنبية نظرًا لطبيعة عمله"- مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبري بالغربية.



أمكن ضبط الأخير وعُثر بحوزته على 2 هاتف محمول ، وبمواجهته أقر بأنه قام بتسليم جواز السفر الخاص بالمتهم الأول "المتواجد بالخارج" لاضافة التأشيرة المزورة وإعادته مرة أخرى مقابل مبلغ مالى قدره ( 1000 يورو).



وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من المحادثات على تطبيق "الواتس آب" تؤكد إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية، وضبط ومرتكبيها والقائمين عليها.