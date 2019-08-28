ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 3 أشخاص حاولوا تسفير أحدهم لدولة اجنبية بتأشيرة مزورة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 06:51 م
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 3 أشخاص لاشتراكهم فى محاولة تسفير أحدهم لإحدى الدول الأجنبية بموجب تأشيرة سفر مزورة.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ، بمحاولة السفر إلى إحدى الدول الأجنبية بموجب تأشيرة سفر "مزورة" منسوبة لتلك الدولة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المسافر ، وعثر بحوزته على جواز سفر يحمل التأشيرة المزورة المُشار إليها - مبلغ مالى قدره 1000يورو - هاتف محمول) .

وبمواجهته أقر بتحصله على تلك التأشيرة من أحد الأشخاص "تاجر مواشى- مقيم بذات العنوان بكفر الشيخ" مقابل مبلغ مالى قدره (150,000 ألف جنيه)، وبإرشاده أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بتحصله على تلك التأشيرة من ("زوج شقيقته"- مقيم بذات الدائرة ، ومتواجد حاليًا بإحدى الدول الأجنبية) ، وأضاف أنه قام بإرسال جواز السفر للأخير مع شخص آخر "يتردد على بعض الدول الأجنبية نظرًا لطبيعة عمله"- مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبري بالغربية.

أمكن ضبط الأخير وعُثر بحوزته على 2 هاتف محمول ، وبمواجهته أقر بأنه قام بتسليم جواز السفر الخاص بالمتهم الأول "المتواجد بالخارج" لاضافة التأشيرة المزورة وإعادته مرة أخرى مقابل مبلغ مالى قدره ( 1000 يورو).

وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من المحادثات على تطبيق "الواتس آب" تؤكد إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية، وضبط ومرتكبيها والقائمين عليها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القبض على شخصين بتهمة تزوير أوراق رسمية فى طنطا

مقابل 50 ألف جنيه.. سقوط عصابة تهريب البشر.. حاولوا تسفير 11 شخصا من مطار القاهرة بزعم انهم فريق رياضى.. فيديو وصور

سبق اتهامهما في 122 قضية.. ضبط عاطل وسيدة بالجيزة ينصبان على الشباب

حبس 3 أشخاص حاولوا تسفير شخص بتأشيرة مزورة بالمحلة 4 أيام

ترشيحاتنا

كراش البنات قبل الولاد.. نيرمين الفقي في إطلالة جريئة

حكم الصلاة وراء إمام يدخن السجائر .. الإفتاء تجيب

انت جبان والناس سفلتوك.. شريف مدكور يرد على متابع له دعا عليه بانتشار السرطان

كتابة التاريخ .. رسالة مهمة من ميتشو إلى لاعبيه قبل مباراة الزمالك والمقاصة

بعد امتناعه عن السداد.. تعرف على مصروفات ابنة أحمد الفيشاوي

قبل غلق باب القيد غدا.. ننشر قائمة النادي الأهلي المحلية للموسم الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات محتشمة وجريئة لـ غادة رجب

بعد رسالة غزل .. شاهد جمال وأناقة المذيعة اللبنانية كريستيان

فساتين قصيرة وقوام مثالي .. شاهد إطلالات مثيرة لـ إيمان العاصي في عيد ميلادها الـ 34