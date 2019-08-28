نصب على راغبي أداء فريضة الحج .. ضبط صاحب شركة بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط صاحب شركة لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من بعض المواطنين بزعم توفير تأشيرات لأداء فريضة الحج.



تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 3 مواطنين مقيمين بمحافظة القاهرة، بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل مسئولى إحدى شركات التطوير العقارى بمحافظة الجيزة ، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم للمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج للموسم المنصرم.



توصلت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى قيام (صاحب ومدير الشركة المشار إليها ، والكائنة بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة – ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة بالقليوبية ، ومطلوب التنفيذ عليه فى 6 أحكام قضائية "تبديد – ضرب ") بممارسة نشاط واسع النطاق فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى أداء فريضة الحج والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل إجراءات سفرهم للمملكة العربية السعودية، من خلال إيهامهم بتوافر تأشيرات حج لديه بدون قرعة وبأسعار مميزة "خلافًا للحقيقة" ، والاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية متفاوتة بلغ إجماليها (330 ألف جنيه)، وعقب ذلك قام بالتهرب منهم وغلق مقر الشركة نظرًا للملاحقة المستمرة لضحاياه.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين ، والاستيلاء على أموالهم بشتى الطرق ، وفى ضوء مكافحة تلك الجرائم واستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها .