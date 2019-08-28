ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نصب على راغبي أداء فريضة الحج .. ضبط صاحب شركة بالجيزة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 05:05 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط صاحب شركة لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من بعض المواطنين بزعم توفير تأشيرات لأداء فريضة الحج.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 3 مواطنين مقيمين بمحافظة القاهرة، بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل مسئولى إحدى شركات التطوير العقارى بمحافظة الجيزة ، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم للمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج للموسم المنصرم.

توصلت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى قيام (صاحب ومدير الشركة المشار إليها ، والكائنة بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة – ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة بالقليوبية ، ومطلوب التنفيذ عليه فى 6 أحكام قضائية "تبديد – ضرب ") بممارسة نشاط واسع النطاق فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى أداء فريضة الحج والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل إجراءات سفرهم للمملكة العربية السعودية، من خلال إيهامهم بتوافر تأشيرات حج لديه بدون قرعة وبأسعار مميزة "خلافًا للحقيقة" ، والاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية متفاوتة بلغ إجماليها (330 ألف جنيه)، وعقب ذلك قام بالتهرب منهم وغلق مقر الشركة نظرًا للملاحقة المستمرة لضحاياه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين ، والاستيلاء على أموالهم بشتى الطرق ، وفى ضوء مكافحة تلك الجرائم واستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها .

ترشيحاتنا

موقع أمريكي: قطر تمارس تمييزا ضد المصريين.. وتصفهم بـ الأعداء

قبل مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة.. بشرى سارة للجماهير البيضاء بسبب ميدو

تعرف على موعد مباراة مصر وإيطاليا فى كأس العالم للكرة الطائرة

بعد تصدر مصطفى فهمي جوجل .. تعرف على فارق العمر بينه وبين شقيقه حسين

اخبار الرياضة.. أزارو يعود لقائمة المغرب.. مدرب مصري فى جهاز الأهلي الجديد.. وتركى آل الشيخ يضم الصفقة العاشرة

بـ هوت شورت على المرجيحة.. شاهد إطلالة مثيرة لـ نرمين الفقى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات محتشمة وجريئة لـ غادة رجب

بعد رسالة غزل .. شاهد جمال وأناقة المذيعة اللبنانية كريستيان

فساتين قصيرة وقوام مثالي .. شاهد إطلالات مثيرة لـ إيمان العاصي في عيد ميلادها الـ 34