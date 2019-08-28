صدق أو لا تصدق.. امرأة تلد طفلاً وتضع آخر بين شهرين ونصف.. تفاصيل

حدث نادر قد لا يصدق وقوعه أحد، لوقوعه في وقتٍ متزامن، لكن القدر بخرج عن كل معتاد، ومن هذا ما حدث مع أم أنجبت مرتين خلال ولادة واحدة، بحسب ما أفادت به شبكة آر تي.





عادة من يكون إنجاب التوأم أمر متزامن في الوقت والمدة، فقد تلد امرأة أول توأم وتلد الآخر بعده بوقتٍ قصير، لكن أن تلد امرأة طفلها الأول ثم ترجع لمنزلها وتلد آخر بعده بمده فذاك حدث لايصدق.





وأنجبت سيدة كازاخستانية (بالقرب من روسيا) توأما يفصل بينهما شهرين ونصف، بسبب حالة فريدة في جسمها.





لكن الأهم وفق رأي الأطباء أن حالة الطفلين جيدة.





وحدثت حالة الولادة لـ "ليليا كونوفالوفا" التي تعيش في بلدة أورالسك في شمال كازاخستان، بالقرب من الحدود الروسية.





وتعاني من حالة نادرة جعلتها تملك رحمًا مزدوجًا، ما يعني أن كل واحد من التوأم كان في رحم منفصل، في ولادة واحدة، وبالتالي هذا ما جعلها تنجب طفلتها في 24 مايو، بعد 25 أسبوعًا فقط من الحمل، بوزن بلغ 850 جرامًا (وهو أمر بالغ الخطورة).





بينما ولد التوأم الآخر، بعد شهرين ونصف الشهر من ولادة شقيقته، في 9 أغسطس، بوزن 2.9 كلج.



