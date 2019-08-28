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رياضة

شريف إكرامي: كرة القدم ليست لعبة بل حياتي

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 05:08 م
صدى البلد
كريم ناصر
نشر حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شريف إكرامي صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية على موقع الانستجرام من تدريباته.

وظهر شريف إكرامى بالصورة بزى التدريب الخاص به و بجانبه بعض الكرات، ويبدو عليه التعب من كثرة التدريب معلقا على الصورة قائلا: إنها ليست فقط لعبة بل هى حياتى.

وحازت الصورة على إعجاب الجماهير مشجعيه على الاستمرار باللعب.

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