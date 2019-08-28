جامعة المنصورة: إنشاء وحدة الاستجابة الطبية المتكاملة للتعامل مع الناجيات من العنف

استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم الاربعاء، وفد وحدة التحرش بالمجلس القومى للمرأة لمناقشة الخطوات المقترحة لإنشاء وحدة الاستجابة الطبية المتكاملة للتعامل مع الناجيات من العنف بمستشفياتها وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان .



وضم الوفد الدكتورة امل فيليب المستشار الطبي والاجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة، منى الغزالي المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة.



وتم خلال اللقاء الاتفاق على تفعيل اطار التعاون بين الجهتين ايمانا منهما بأهمية هذا الملف و مكافحة هذه الظاهرة و الذى بدوره سيثمر على تجهيز عيادة خاصة للتعامل مع الناجيات من العنف و عقد دورات تدريبية لرفع قدرات الأطباء و الممرضات على كيفية التعامل مع هذه الحالات.



واكد "عبد الباسط"، ان هذه العيادة ستقدم الدعم النفسي والخدمة الطبية اللازمة للسيدات الناجيات من العنف على قدم المساواة ، مع ضمان استمرارية الرعاية عبر مستويات مختلفة من القطاعات الصحية و غير الصحية المعنية.

