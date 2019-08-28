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منوعات

الميت صاحب مزاج.. العثور على ربع طن مخدرات داخل نعش..فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 05:10 م
صدى البلد
كريم جمال
نجحت السلطات الكولومبية فى العثور فى أكثر من ربع طن مخدرات داخل تابوت لأحد الموتى، وتصل قيمة المضبوطات لملايين الدولارات.

تعود التفاصيل عندما عثرت عناصر التفتيش بشمال منطقة سانتاندر الكولومبية على 300 كيلوغرام من مخدر الماريجوانا، داخل تابوت محمل بشاحنة تكريم الموتى.

بدأت الشكوك تظهر لدى أفراد الشرطة بالاشتباه فى سائق الشاحنة، بعدما تبين عليه التوتر الشديد وهو بنقطة التفتيش، وهنا قرر قائد الشرطة تفتيش الشاحنة ومحتوياتها بالكامل.

عثرت الشرطة على 514 عبوة تحتوى على الماريجوانا بإجمالى وزن 300 كيلوجرام، بقيمة 7.5 مليون دولار أمريكي.

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