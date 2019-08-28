كتابة التاريخ .. رسالة مهمة من ميتشو إلى لاعبيه قبل مباراة الزمالك والمقاصة

وجه الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، رسالة هامة إلى لاعبي الفريق الأبيض، قبل مباراة الزمالك والمقاصة اليوم الأربعاء.



وقال "ميتشو" للاعبيه قبل مباراة الزمالك والمقاصة: "جئت إلى مصر لكتابة تاريخ مع الزمالك، ولا أريد التفريط في أي بطولة".



وشدد مدرب الزمالك في حديثه مع لاعبي الفريق الأبيض قبل انطلاق مباراة الزمالك والمقاصة ، على أن الجماهير البيضاء تنتظر منهم الكثير خلال الموسم الحالي، خاصة بعد أن تعاقد النادي مع كوكبة من النجوم.



وكشف "ميتشو" عن مباراة الزمالك والمقاصة أنه كان حريصا على متابعة مباريات الدوري المصري خلال الموسم المنقضي، قائلًا إنه يتمنى ألا تتكرر خسائر الفريق مستقبلًا، كما حدث في مباريات نهاية الموسم، مشددًا على أن النهايات لابد أن تكون مثل البدايات.