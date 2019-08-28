إسلام عصام ظهير طهطا يفسخ تعاقده بالتراضي

أعلن مسئولو مجلس إدارة نادي طهطا ، برئاسة عادل حلمى ، عن رحيل اللاعب إسلام عصام ، ظهير أيسر الفريق ،ليكون خارج صفوف الفريق خلال الموسم الجديد بدوري القسم الثاني .



وقال مسئول من أعضاء مجلس الإدارة ، في تصريحات لصدى البلد إنه تم فسخ التعاقد بالتراضي مع اللاعب إسلام عصام ، والذي طلب الرحيل، إنه وافق على مطلبه وتم إنهاء الأمر بصفة ودية مع اللاعب.



يذكر أن مسئولي مجلس إدارة نادي طهطا قد نجح في التعاقد مع اللاعب إسلام عصام، الظهير الأيسر السابق لفريق الفيوم لمدة موسمين ونصف، في صفقة انتقال حر لدعم الجبهة اليسرى للفريق في الدور الثاني بالموسم الماضي من منافسات المجموعة الأولى الصعيد بالدوري الممتاز ب.



يذكر أن مسئولي مجلس الإدارة برئاسة الدكتور عادل حلمى والجهاز الفني بقيادة بركات ابراهيم يكثفون جهودهم لتدعيم صفوف الفريق بعناصر متميزة استعدادًا للموسم الجديد.



يذكر أن مسئولي نادي طهطا برئاسة الدكتور عادل حلمي نجح في التعاقد مع بركات إبراهيم المدير الفني السابق لسوهاج ونادي أسوان لتوليه منصب المدير الفني خلفا لـ أشرف السيد الذي رحل عن الفريق نهاية الموسم الماضي.