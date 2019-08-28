وزير الخارجية: القارة الأفريقية تعرضت لظلم تاريخي .. فيديو

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إنه تمت مناقشة قضية الهجرة، وتحصين الشباب الافريقي من الهجرة غير الشرعية، وذلك خلال قمة التيكاد باليابان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأضاف سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر تعمل وفق خطة بالتنسيق مع اليابان وغيرها من الاطراف الدولية، لإصلاح الخلل التاريخي والظلم الذي وقع على دول القارة الافريقية عبر التاريخ.



