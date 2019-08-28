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وزير الخارجية: القارة الأفريقية تعرضت لظلم تاريخي .. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 06:08 م
قمة التيكاد
قمة التيكاد
عمرو ممدوح
قال سامح شكرى وزير الخارجية، إنه تمت مناقشة قضية الهجرة، وتحصين الشباب الافريقي من الهجرة غير الشرعية، وذلك خلال قمة التيكاد باليابان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر تعمل وفق خطة بالتنسيق مع اليابان وغيرها من الاطراف الدولية، لإصلاح الخلل التاريخي والظلم الذي وقع على دول القارة الافريقية عبر التاريخ.

وأوضح سامح شكري وزير الخارجية، أنه تم إعلان وثيقة عما يمكن أن تقدمه اليابان ودورها في تنمية القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن هناك العديد من أوجه التعاون المشترك بين اليابان وأفريقيا.

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